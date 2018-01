publié le 25/01/2018 à 14:08

C'était une mesure très contestée voulue par le ministère de la Santé : les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 doivent dorénavant se faire vacciner à 11 reprises au lieu de 3. Mais pas de panique, pour ceux qui ne seraient pas encore à jour, l'inscription à la crèche ne leur sera pas refusée. C'est un message d'apaisement visant à rassurer les parents qu'Agnès Buzyn a voulu faire passer ce jeudi 25 janvier sur RTL.



Un délai de trois mois sera en effet accordé pour que les parents qui souhaitent inscrire leur progéniture en crèche se mettent en conformité avec le nouveau calendrier vaccinal. "Les premiers vaccins commencent à deux mois et évidemment on laisse le temps de les faire", a dit la ministre.

Les onze vaccins sont tout de même indispensables pour permettre à l'enfant d'être admis en collectivité, donc en crèche, mais aussi plus tard à l'école. Pour autant, il n'y a "pas de couperet", a assuré Agnès Buzyn. "S'ils ne sont pas à jour, on permettra des inscriptions temporaires et on leur laissera trois mois pour se mettre en conformité avec le calendrier, car certains parents peuvent avoir des difficultés à trouver un rendez-vous chez un médecin et on le conçoit tout à fait", s'est-elle expliqué.

"L'inscription tombera" si le délai n'est pas respecté

Concrètement, si des parents souhaitent inscrire leur enfant à la crèche en juin alors qu'il n'est pas à jour de tous les vaccins nécessaires avant le sixième mois, "nous leur laisserons trois mois supplémentaires pour se mettre à jour". Mais si, à la fin de ce délai, les vaccins n'ont toujours pas été faits, "l'inscription tombera", a conclu la ministre.



Depuis le 1er janvier, les nouveaux-nés doivent donc obligatoirement se faire vacciner contre 8 pathologies supplémentaires : la coqueluche, la rougeole-oreillons-rubéole (ROR), l'hépatite B, la bactérie Haemophilus influenzae, le pneumocoque et le méningocoque C. Autrefois, ces vaccins étaient simplement recommandés. Ils s'ajoutent à trois vaccins déjà obligatoires : la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, qui ont tout trois été regroupés sous l'appellation "DTP".