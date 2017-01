L'amour peut-il rendre fou ?

Le coup de foudre, l'amour passionnel, la maladie d'amour, aimer à en perdre la raison : on aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie dans "On est fait pour s'entendre" !

Crédit : I Stock

par Geoffrey Branger publié le 10/01/2017 à 07:00

"Tomber amoureux" : voila une expression qui résume bien le côté incontrôlable de ce sentiment... Qui ne s'est pas senti pousser des ailes, devenir gaga voire obsédé par l'objet de son affection ? L'amour nous fait parfois faire des choses un peu folles dans lesquelles on ne se reconnait pas toujours (prendre un avion sur un coup de tête, tout plaquer pour quelqu'un rencontré 15 jours auparavant, faire de grandes déclarations en public...). Tant que cette folie reste douce, tout va bien mais on peut parfois perdre pied et devenir jaloux, possessif, parano... Comment expliquer que l'amour puisse nous transformer à ce point ? Jusqu’où la passion peut-elle aller ?

Nos Invitées

- Marie Cauro, journaliste à Psychologies magazine, partenaire de l'émission

Psychologies Magazine Fevrier 2017

- Catherine Vanier, docteur en psychologie, psychanalyste , Chercheur associée au Laboratoire CRPMS Paris 7 Livres : « Naître prématuré » (Bayard) + « Autisme: Comment rendre les parents fous » (Albin Michel)

