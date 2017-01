La dépression peut-elle se transmettre de génération en génération?

3 millions de Français sont touchés par la dépression. Nos aïeux nous transmettent bien des choses (les yeux, les cheveux, la taille...), mais est-ce pareil pour la dépression ? Réponse, dans "On est fait pour s'entendre" !

Hérite-t-on de la dépression de nos ancêtres ?

par Geoffrey Branger publié le 31/01/2017 à 07:00

On le sait, la dépression peut être causée par des évènements douloureux, des traumatismes, du stress ou encore des conditions de vie difficile. Une nouvelle piste est également explorée. De nombreux chercheurs affirment en effet qu'une transmission générationnelle de cette maladie est possible. Les deuils, les secrets de familles, les traumatismes ou encore les non-dits qui ont affecté des ancêtres se répercutent sur les générations qui suivent. Celle-ci aurait donc une prédisposition la dépression. On peut s’affranchir des héritages les plus lourds et les plus négatifs au travers de la discussion et de la thérapie transgénérationnelle. Comment expliquer que ce trouble traverse les familles ? De quelle façon sortir de ce schéma qui se répète ?

Invités

Annie Gomez, Directrice de la rédaction du magazine Maxi, partenaire de l'émission

Maxi - Février 2017

- Sylvie Tenenbaum, psychothérapeute et auteur

Livre : "Dépression : et si ça venait de nos ancêtres ?" (Albin Michel) et "Se libérer de l'emprise émotionnelle" (Editions Leduc)



Dépression, Et si ça venait de nos ancêtres (Ed Albin Michel)

Se liberer de l'emprise emotionnelle (Ed Leduc.s)

