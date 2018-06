L'horoscope du 3 juin 2018

publié le 03/06/2018 à 08:58

Bélier

Quel dynamisme chez ceux du mois de mars ! Vos proches auront d'ailleurs du mal à vous suivre, tellement vous serez pressé, impatient et parlant trop vite. Mais ce sera un besoin, comme un sentiment d'urgence en vous et cela ne viendra pas d'une situation négative, au contraire. Vous êtes tout simplement pressé de voir certaines personnes et surtout pressé de vivre ! En outre, vous pourriez avoir à évoquer un projet avec l'un de vos proches.

Taureau

Plus aucune planète dans votre signe, mis à part Uranus dont les influx sont activés aujourd'hui. Né en avril, l'avenir est source d'inquiétude pour vous. Et même pour certains une situation provoque de l'angoisse et de l'instabilité intérieure. Apparemment, étant donné qu'Uranus " dirige " votre secteur de carrière, il est possible que vous soyez amené à changer de travail, voire d'activité, et vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Très bien, certainement.

Gémeaux

Un dimanche d'évasion, de liberté, d'ouverture sur le monde. Vous vous intéresserez à ce qu'il se passe ailleurs que dans votre environnement immédiat. Vous aurez également l'esprit large et des idées qui surprendront. Certains, nés fin mai, pourraient avoir une compétition sportive et s'ils ne gagnent pas, ils seront en tout cas bien placés. D'autres seront très intéressés par une discussion portant sur un sujet technique ou scientifique, ou par une lecture.

Cancer

Vous serez plus méfiant que d'habitude, parfois même un peu parano et hésiterez entre vous taire et exprimer votre ressenti au risque de créer une crise. Cela ne durera que quelques heures et c'est probablement l'attitude de votre partenaire ou de l'un de vos enfants qui provoquera ces émotions un peu excessives. Né autour du 29 avril, prenez le risque de dire ce que vous pensez en essayant de modérer vos propos : en ce moment, il ne faut pas garder les choses pour vous.



Lion

Ça ne sera pas un dimanche des plus calmes pour les natifs de juillet. Vous vous prendrez le chou avec votre partenaire, vos différences s'étalant au grand jour. Vous ne serez d'accord sur rien et, de plus, vous essayerez d'imposer votre point de vue à tout prix alors qu'il faudrait laisser tomber. Ce qui compte c'est ce que vous pensez, vous ne pouvez pas obliger l'autre à penser comme vous. En aucun cas cela n'enrichit le débat, cela n'a aucun intérêt.

Vierge

Probablement parce que vous devrez vous occuper de l'un de vos proches, ou faire quelque chose d'imprévu, vous serez dérangé dans vos habitudes. Or, les habitudes sont généralement très importantes pour les membres de votre signe, elles sont ce qui les rassure le plus face aux inquiétudes qui les assaillent. Or, vous avez de bonnes raisons d'être inquiet en ce moment, pas pour vous personnellement mais à propos d'une situation difficile à gérer.

Balance

Mettez vos plus beaux atours, soignez votre apparence, si vous cherchez à séduire quelqu'un les conditions s'y prêtent. Sauf né fin septembre, et encore ! Vous recevez, vous le savez, une dissonance de Saturne qui vous oblige à vous arrêter sur une situation très peu satisfaisante, mais ce n'est pas permanent (heureusement !). Ce n'est pas activé ces jours-ci, vous pourrez donc profiter de la jolie conjoncture de ce dimanche.

Scorpion

Alors là, ça ne va pas du tout ! Non mais c'est vrai 1er décan : c'est vous qui chercherez l'autre ou les autres : ne vous étonnez pas s'ils vous répondent ! Et pas toujours gentiment... Cela dit, on peut penser que vous êtes très stimulé sur le plan émotionnel par une situation particulière, mais ce n'est pas une raison pour le faire payer à vos proches. Ils n'y sont peut-être pour rien dans vos remous intérieurs. Surtout si vous êtes né autour du 31 octobre.

Sagittaire

Un dimanche où vous bougerez beaucoup, certains seront même invités à un petit raout. Du moment qu'il n'y a pas de temps mort, vous serez content. Vous n'hésiterez pas à mettre la pression sur vos proches pour qu'ils ne traînent pas, tant vous aurez envie de sortir de chez vous. Une grande balade dans un endroit inconnu peut aussi tenter certains d'entre vous, en particulier ceux qui sont nés en novembre. Il peut également un avoir une compétition sportive.

Capricorne

Vous serez dans l'obligation de jeter un coup d'oeil sur votre comptabilité et, finalement de vous y plonger car il manquera une dépense ou une recette. Vous serez surpris, vous étiez persuadé de l'avoir notée, mais il faudra vous rendre à l'évidence. Dans un autre registre, ne négligez pas vos besoins élémentaires et en particulier la nourriture. Il arrive que vous ne mangiez pas assez et même si vous n'avez pas faim il faut nourrir votre corps, il en a besoin.

Verseau

Installée chez vous, la Lune sera en conjonction avec Mars, inutile de vous préciser que les éclats de voix seront nombreux chez les natifs du 1er décan. Certes, Mercure est en harmonie et on donnera raison à certains d'entre vous, mais il n'empêche que Lune et Mars seront conjointes à 12h23 précises, les aspects étant généralement actifs bien avant l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure ! Né autour du 29 janvier, vous parlerez un peu trop vite ou trop fort.

Poissons

Il y a délit de fuite aujourd'hui chez les Poissons ! Une situation un peu conflictuelle vous donnera envie de prendre vos jambes à votre cou, 1er décan. Vous aurez peut-être raison car, dans votre grande bonté, vous pourriez chercher à arranger les choses. Mais ce sera en vain et vous risquez même de vous prendre un retour de manivelle. Aussi la prudence s'impose. 2e décan, né autour du 8 mars, la journée sera agréable, vous vous sentirez en veine de séduction.