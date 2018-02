L'horoscope du 8 février 2018

publié le 08/02/2018 à 06:26

Verseau

Une bonne journée dans l'ensemble, surtout pour ceux de janvier qui auront une chance à saisir ou qui pourraient recevoir un petit coup de pouce inattendu. En tout cas, cela vous rendra enthousiaste et vous anticiperez plein de situations dans votre tête, toutes plus positives les unes que les autres. L'un de vos projets pourrait être un succès. 2e décan, né le 1er février, vous avez l'occasion de vous exprimer, de faire entendre votre voix et, parfois, vos revendications. 3e décan, un coup de coeur ?

Bélier

La plupart seront d'une humeur de rêve, surtout nés en mars. Vous aurez une indéfectible confiance en vous qui incitera les autres à solliciter vos talents. On pourrait vous faire une offre qui vous plaira, par exemple. Cela dit, il y a des vacances en fin de semaine et il est possible que l'idée de pouvoir vous évader vous porte jusqu'au week-end ! 2e décan, né le 2 avril, soyez ouvert aux idées des autres, vous pourrez vous en emparer, les améliorer, et ainsi elles deviendront un peu les vôtres.

Taureau

Soleil et Jupiter entament une dissonance qui va vous ennuyer, 3e décan. C'est toujours la même affaire, un partenariat conflictuel qui devra se régler au tribunal. En particulier si vous êtes né autour des 13, 14 mai. Si vous pouviez en terminer avant le 9 mars, date où Jupiter va rétrograder, ce serait l'idéal. Sinon, vous allez devoir attendre la rentrée de septembre. 2e décan, né le 3 mai, une discussion houleuse pourrait vous déstabiliser, mais très passagèrement.

Gémeaux

La Lune rencontre Mars ce soir et c'est le 1er décan qui va trinquer. Mais rien de grave, une dispute avec votre chéri/e, ou un accrochage avec quelqu'un du boulot. Avec la Lune et a fortiori avec Mars, ce n'est jamais durable, sauf quand Mars est rétrograde ce qui n'est pas le cas. Essayez de ne pas jeter d'huile sur le feu, surtout si on vous fait un reproche que vous trouvez injuste. Ne laissez pas vos émotions gérer votre conduite, c'est la raison qui doit prendre les commandes.

Cancer

Vous serez d'humeur à tout amplifier et évidemment ce sont des détails mineurs qui seront l'objet d'inquiétudes un peu irrationnelles, surtout si vous êtes de juin. Il est vrai qu'avec l'opposition de Saturne vous pouvez avoir des motifs d'inquiétude, notamment dans le domaine des relations, voire concernant votre couple. Mais il peut aussi être question de la fin d'un partenariat ou de quitter une association. Ceux de fin juin et même peut-être début juillet sont les plus concernés.

Lion

Il ne faudra pas se mettre en travers de votre chemin, si vous êtes de fin juillet : un vrai bulldozer. Vous avez un objectif en vue et personne ne pourra vous arrêter. Vous aurez de l'énergie, du courage et l'envie de vous battre pour gagner en considération et en respect. Vous n'aurez pas trop de mal, il faut le dire, mais les moyens que vous emploierez seront parfois un peu excessifs. 2e décan, né le 5 août, un entretien se passera bien si vous laissez l'autre s'exprimer autant que vous !

Vierge

Né début septembre, vous aurez de la colère en vous et la meilleure manière de la gérer sera d'utiliser l'énergie qu'elle produit pour travailler encore plus. Toute émotion produit de l'énergie et vous pouvez la détourner à votre avantage... Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous pouvez peut-être vous entraîner ? En tout cas, cela risque de durer jusqu'à la fin de la semaine, la question sera réglée après dimanche. En revanche, c'est le 2e décan qui devra l'affronter ; nous en reparlerons.

Balance

Pas de colère en vous 1er décan, mais tout de même l'envie de dire tout haut ce que vous pensez tout bas. La crainte de ne plus être aimé vous en empêche. N'oubliez pas que Saturne est en dissonance avec vous et qu'il est difficile de vous affirmer sous cette conjoncture parce que vous pensez que vous avez quelque chose à perdre. En fait, vous n'êtes pas libre de faire ou de dire ce que vous voulez et c'est là où le bât blesse. Les natifs de fin septembre et début octobre sont les plus concernés.

Scorpion

Lune et Mars se rejoignent dans un secteur qui gère tout ce qui vous appartient, dans le registre matériel ou spirituel. Evitez d'être trop possessif avec votre conjoint. Il peut même y avoir une petite crise de jalousie, que vous pourrez maîtriser grâce au bon aspect que Saturne vous envoie et qui fait passer la raison avant les pulsions. Vous pouvez vous contrôler 1er décan, cela ne dépend que de vous. 2e décan, né les 5, 6 novembre, si vous avez quelque chose à dire prenez les devants !

Sagittaire

3e décan, né après le 17 décembre, vous êtes en train de réussir à vous libérer de certaines chaînes, mais cela ne s'est pas fait d'un coup de cuiller à pot ! C'est en tout cas ce qu'indique le bon aspect d'Uranus, qui vous pousse au changement : soit il se fait brutalement, soit il se fait en plusieurs étapes, et cela a dû être le cas pour beaucoup d'entre vous. L'aspect se termine en mai. 1er décan, il risque d'y avoir de la bagarre ou des émotions fortes, surtout né début décembre.

Capricorne

Restez au chaud, non pas que vous risquiez d'attraper froid, c'est peut-être déjà fait. Mais la conjoncture étant ce qu'elle est, le 1er décan trouvera à redire à tout. Bien sûr vous ne râlerez pas tout haut parce que cela ne se fait pas, à moins que vous ne soyez ascendant Bélier ; là, vous ne vous gênerez pas pour partager votre mécontentement. Par ailleurs, né autour du 11 janvier, Pluton vous fait des révélations, parfois croustillantes, parfois gênantes. Né en 1992, le pouvoir s'offre à vous...

Poissons

Une contrariété à prévoir pour ceux de février, mais pas de quoi se relever la nuit. Tel que je vous connais, vous allez y penser en boucle et en faire une montagne. Mais cela ne vaut pas le coup de vous mettre la rate au court-bouillon. Il semble qu'un " chef " vous fera une remarque, ou vous demandera quelque chose de trop difficile à faire, et vous vous sentirez impuissant. Mais appuyez-vous sur les forces acquises récemment et défendez votre façon de faire, vos idées, votre méthode...