L'horoscope du 7 février 2018

Verseau

2e décan, Mercure s'installe chez vous jusqu'au 12. Pendant une demi-journée chacun, vous pourrez réussir un rendez-vous ou effectuer une démarche positive. La communication passera bien, même si vous êtes (comme d'habitude) légèrement provocateur. Ce sera plus pour faire rire, peut-être, que pour remuer les consciences. Aujourd'hui ce sont ceux des 30, 31 janvier qui la reçoivent. Né autour des 28, 29, c'est Mars qui vous met en bonne forme et vous permet d'avancer vos pions.

Bélier

Vénus est en relation avec Uranus aujourd'hui. 3e décan il peut autant y avoir un surprenant coup de coeur qu'un imprévu qui ne sera pas désagréable. Car cet aspect n'est pas une première puisqu'Uranus stationne chez vous depuis des mois. Pour info, elle quittera votre signe au mois de mai. 1er décan, né autour du 28 mars, vous avez Mars dans votre poche et avec elle votre esprit d'entreprise prend plus de place. Et vous voyez aussi plus grand et plus haut !

Taureau

On vous impose peut-être un délai pour terminer un travail, ou pour payer quelque chose, et vous avez l'intention de prouver par A B que c'est impossible. Natif du 2e décan, cela ne durera pas, parfois juste quelques heures, mais vous aurez une grande impression d'injustice qui vous fera réagir instantanément. Pour une fois, vous ne prendrez pas votre temps ! Aujourd'hui, ce sont ceux de début mai qui sont les plus concernés. 3e décan, une dépense imprévue ?

Gémeaux

Je vous le disais hier, ce n'est pas très cool en ce moment et vous vous énerverez rapidement, surtout dans le boulot où on risque de vous faire des reproches. Et vous aurez du mal à l'admettre car vous ne comprendrez même pas pourquoi on vous les fait ces reproches. Selon vous, vous n'avez rien fait de travers. Les plus susceptibles et irritables seront ceux de fin mai, peut-être parce qu'en plus ils ont un choix à faire ou qu'ils ne s'entendent pas avec un de leurs collègues ou collaborateurs.

Cancer

Le quartier de Lune du jour vous est assurément favorable, vous serez bien dans votre peau, vous sentirez séduisant et aurez envie de jouer avec le coeur des autres. Cela ne durera pas plus de 24 ou 48 heures, mais ce sera plaisant à vivre, en particulier si vous êtes né autour des 10 et 11 juillet. En revanche, 3e décan né après le 18, la rencontre de Vénus et Uranus est exacte, le climat est donc tendu mais en passe de se détendre puisque la conjoncture se défait à partir de demain.

Lion

Au contraire de votre voisin de palier, le Cancer, vous n'apprécierez pas trop le dernier quartier de Lune. Il pourrait bien vous rappeler des souvenirs désagréables. Cela concerne surtout ceux de la deuxième partie du 2e décan, c'est-à-dire ceux qui sont nés après le 8 août. Quoi qu'il se passe, surtout ne dramatisez rien car cette ambiance ne durera que le temps du passage lunaire, quelques heures. Il peut cependant y avoir une plus grande rémanence, un ou deux jours, selon votre thème natal.

Vierge

1er décan, la dissonance de Mars se termine dimanche. Et elle n'est peut-être pas si négative que ça : elle vous pousse à être plus dans l'action que dans la réflexion. Et c'est évidemment ce qui vous chiffonne car vous préférez faire le contraire, c'est-à-dire réfléchir avant d'agir. Mais cela peut vous bloquer, vous empêcher d'agir alors qu'il le faudrait peut-être. Donc, n'en voulez pas à Mars ou à toute personne qui la représente et qui vous incite à agir rapidement.

Balance

Vénus et Uranus réunies, ça peut avoir des allures de bonne ou de mauvaise blague. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un éventuel retournement de situation, un effet de surprise, d'inattendu. Cela ne concerne, a priori, que le 3e décan et notamment ceux qui sont nés après le 18 octobre ; mais vous êtes habitués, ce n'est qu'une des nombreuses phases du changement qui est en train de s'opérer en vous. Les uns l'acceptent, les autres résistent, c'est votre choix.

Scorpion

Le dernier quartier de Lune se fait chez vous, sur le Soleil de ceux qui sont nés autour des 10, 11 novembre. Vous serez un peu à fleur de peau, sur la défensive. Cela dit, vous êtes souvent en auto-protection, justement à cause de cette sensibilité excessive qui est la vôtre. Un rien vous blesse, enfin blesse l'enfant que vous avez été et qui est toujours bien vivant en vous. Et si vous le preniez par la main et faisiez en sorte qu'il se sente aimé ?

Sagittaire

Le petit caillou dans votre chaussure, 1er décan, c'est Mars et c'est jusqu'à dimanche. Soit vous avez attrapé un virus, soit vous êtes trop impatient et impulsif. Du coup, vous risquez d'être maladroit, autant en gestes qu'en paroles. Si vous sentez que vous allez faire quelque chose d'irraisonné, d'irréfléchi, prenez un temps, même quelques secondes, cela peut vous éviter une erreur. 2e décan, vous avez toute facilité pour prendre des contacts ou faire une démarche (né autour des 3, 4 décembre).

Capricorne

Toutes les planètes en Verseau, et même Jupiter en Scorpion, vous parlent d'avenir, de projets surtout, et en conséquence d'argent à trouver pour leur mise en oeuvre. Ce n'est pas simple et vous vous prenez la tête par moments. 2e décan, vous aurez d'ici la semaine prochaine l'occasion de parler avec quelqu'un susceptible de vous aider financièrement. 3e décan, la conjonction Vénus/Uranus vous intéresse (né après le 15 janvier), il peut y avoir un retournement de situation.

Poissons

Un dernier quartier de Lune positif pour ceux du 2e décan, une prise de conscience peut-être, à travers un échange éclairant avec quelqu'un de perspicace. Il ou elle comprendra instantanément les tenants et les aboutissants de votre situation, surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent Neptune (nés après le 4 mars). 3e décan, vous reprenez sérieusement du poil de la bête grâce aux bienfaits de Jupiter, qui remplace très avantageusement Saturne. C'est le moins qu'on puisse dire !