L'horoscope du 7 janvier 2018

publié le 07/01/2018 à 06:50

Bélier

Le Soleil et Vénus sont conjoints à Pluton, ce qui peut autant indiquer une crise existentielle que l'obtention d'un pouvoir dont vous pourriez abuser. Vous le savez, avec Pluton c'est tout ou rien. Tout l'amour du conjoint, par exemple, ou un total rejet. Tout le succès, l'argent, le pouvoir ou la perte de vos avantages. Un deuil peut aussi être d'actualité (2e décan). 1er décan, en pleine déconstruction/construction personnelle ou professionnelle ? 3e décan, un bon conseil n'est jamais à négliger, écoutez-le.

Taureau

En général vous aimez bricoler chez vous ou dans le jardin, cela vous ressource et vous offre une belle zone de confort. Mais quelque chose vous perturbe, 1er décan. Vous pensez peut-être trop à un problème qui n'est pas là, que vous anticipez et qui pourrait ne pas arriver. Faites ce que vous savez faire : profitez de l'instant présent. 2e décan, né après le 7/5, on est " méchant " avec vous, sans que vous compreniez pourquoi. Posez des questions ! 3e décan, né après le 15/5, une négociation est encore d'actualité.

Gémeaux

Vous aurez un super feeling avec quelqu'un, que vous connaissez peut-être déjà et qui vous plaît. De plus, vous sentirez que votre charme ne laisse pas indifférent. Cela concerne surtout le 1er décan et c'est assez fugace car il s'agit d'un aspect lunaire. Pour vous ce sera dans la poche, mais à votre place je ne vendrais pas la peau de l'ours... 2e décan, né après le 8/6 vous êtes encore très contrarié par une injustice. 3e décan, né autour du 16 juin, le dialogue sera indispensable dans votre couple.

Cancer

1er décan, vous aurez pour vous tout seul la journée cocooning dont rêvent les Capricorne. Vous pourrez vous relaxer et mettre vos problèmes de côté. Pourtant, avec Saturne face à vous, vous n'êtes pas au mieux de votre forme et c'est un choix à faire qui vous tracasse, ou votre relation du couple branlante qui vous préoccupe. 2e décan, né après le 8/7, si vous avez une décision à prendre ou une entreprise à démarrer, c'est le bon moment. 3e décan, ne vous focalisez pas sur des détails.

Lion

Une journée vraiment chaleureuse pour ceux de juillet, vous vous sentirez en phase avec votre entourage, qui aura la bonne idée de ne pas vous contredire. Du coup, tout ira comme sur des roulettes, vous vous sentirez bien. Sauf si Saturne se fait sentir et que vous avez une douleur quelque part dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. 2e décan, né après le 10 août, vous êtes toujours très remonté à cause d'une injustice. 3e décan, jouer avec vos enfants, vous en occuper, vous ressourcera rapidement.

Vierge

Vous vous sentirez riche 1er décan, pas que sur le plan matériel mais aussi sur le plan affectif. Vous vous savez aimé, c'est du solide, ou alors vous appréciez le célibat. Il y a plein de célibataires qui sont très contents de leur statut parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne et c'est pile ce dont ils ont besoin. 2e décan, il s'agit d'être opportuniste la semaine prochaine, surtout né après le 10/9, vous pourriez décrocher quelque chose. 3e décan, ne tournez pas en rond dans une discussion (né le 18/9).

Balance

La dissonance de Saturne est actualisée pour le 1er décan, elle met l'accent sur le passé et vous invite à tourner la page, si difficile que ce soit pour certains natifs. En effet, la Balance a un côté nostalgique et peut se complaire dans le passé, dans le " c'était mieux avant ". C'est ce que vous pourriez vous dire aujourd'hui. 2e décan, né le 12/10 Vénus et Pluton continuent à vous envoyer des influx qui vous coupent de vos sentiments. 3e décan né le 18/10, un conseil pertinent pourrait vous être donné.

Scorpion

Vous serez un peu trop intériorisé, 1er décan, au point qu'on se demandera si vous n'êtes pas fâché ou si vous ne cherchez pas à dissimuler quelque chose à votre chéri/e. Mais bon, vous êtes comme vous êtes et il est très difficile de contrôler ses émotions, surtout quand on est Scorpion ! Le Scorpion aime éprouver des émotions, fortes si possible. 2e décan, c'est toujours la castagne si vous êtes né après le 10/11, pas de vrai répit avant jeudi prochain. 3e décan, vous pourriez ressentir les influx colériques de Mars et Jupiter.

Sagittaire

Un agréable et convivial dimanche pour le 1er décan, amicalement entouré. Toutefois, certains pourront se changer les idées en imaginant un concept révolutionnaire. Un conseil, laissez passer la nuit, et même plus, si vous la trouvez toujours révolutionnaire, vous pourrez partager votre idée. Sinon, c'est qu'elle sera totalement utopique. 2e décan, la chance n'est pas au rendez-vous, mais la roue va tourner fin janvier. 3e décan, l'un de vos projets pourrait faire, ou avoir fait, une intéressante percée.

Capricorne

Un dimanche pas cocooning du tout, vous aimeriez bien mais vous aurez des devoirs à remplir ; ils seront familiaux ou professionnels, avec un travail à terminer. Vous pourriez aussi avoir à jouer les messagers, les entremetteurs (1er décan), ou encore à faire le médiateur dans un conflit. Bref, traîner, ne rien faire, ce n'est pas d'actualité. 2e décan, Vénus et Pluton pourraient donner à ce dimanche un côté érotique et très pimenté, en tout cas si vous êtes à deux. 3e décan, vous serez content de vous, ce qui est rare.

Verseau

Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la nation mais c'est aussi celle de tout Verseau qui est vraiment Verseau. Et vous la ferez respecter aujourd'hui. Vous serez surtout à cheval sur le respect qu'on vous porte et sur la liberté que l'on vous doit. Quant à la fraternité, vous la pratiquez quotidiennement et c'est tout à votre honneur. Le 1er décan est le plus concerné, alors que le 2e est toujours un peu fiévreux ou très contrarié par un conflit au boulot ou avec un parent. 3e décan, aucun souci en apparence.

Poissons

Vous laisserez traîner une facture ou un remboursement, alors que vous savez qu'il est impératif que vous envoyiez votre chèque. Ne tergiversez pas, 1er décan. Vous aurez l'esprit tranquille si vous vous débarrassez du problème en temps et en heure. Il n'y a pas de nuage sur votre décan, alors s'il vous plaît ne vous en créez pas. 2e décan, né après le 8/3 Jupiter et Mars vous poussent à la polémique et à vouloir avoir raison envers et contre tous. 3e décan, soyez ouvert au dialogue, écoutez ce qu'on a à vous dire