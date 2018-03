L'horoscope du 31 octobre 2016

publié le 31/10/2016 à 06:33

Bélier

La conjoncture pourrait vous " brancher " malgré vous sur des sujets tels que le paranormal ou les histoires de vie après la mort, bref tout ce qui vous fait peur et que vous avez tendance à fuir à toutes jambes. Mais il se peut que quelqu'un arrive à capter votre intérêt le temps d'une conversation, d'autant plus que la nouvelle Lune d'hier est encore active et qu'elle est très imprégnée (entre autres) de ces domaines mystérieux, qui peuvent autant vous attirer que vous repousser.

Taureau

Vous apprécierez l'alliance entre le Soleil et Neptune, car elle vous connectera à quelqu'un qui exerce sur vous une sorte de fascination, en tout cas né fin avril. Cela peut être une personne qui vous a servi ou vous sert encore de guide ou de modèle, comme cela peut être une sorte de " gourou " dont les idées vous séduisent. Mais il faut évidemment vous en méfier et ne pas adhérer à une idéologie qui peut se révéler dangereuse pour vous, et peut-être pour les autres aussi.

Gémeaux

Né fin mai, début juin, soyez plus vigilant, plus méfiant que de coutume. Vous pourriez avoir affaire à quelqu'un dont le but sera de prendre le pouvoir sur vous. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui est d'ailleurs très présent en ce moment et depuis quelque temps déjà : votre boss, votre conjoint, un parent... Quel qu'il soit, il ou elle ne vous laisse pas d'espace et vous empêche d'être vous-même. Du moins, c'est ainsi que vous ressentez la situation.

Cancer

Vous apprécierez l'alliance Soleil/Neptune à sa juste valeur ; elle vous ouvre depuis des mois de très beaux et très enrichissants horizons si vous êtes de début juillet. Cela peut être du domaine du mental et surtout de celui de la croyance si vous avez découvert une philosophie ou une religion qui cadre avec vos idées et opinions. Mais vous pouvez également avoir envie de vous engager politiquement ou socialement, certains ayant grand besoin de se dévouer à une cause.

Lion

La conjoncture de ce lundi ne vous rend pas service, car elle ne vous aide pas à prendre vos décisions et surtout vous avez peur de vous tromper sur quelqu'un. Et il n'est pas impossible que votre instinct se révèle juste. L'association du Soleil et de Neptune peut vous mettre en présence de quelqu'un de séduisant, quelqu'un qui tire les ficelles mais dont l'attitude n'est pas très claire selon vous. Le mieux est de ne prendre aucune décision jusqu'à mercredi.

Vierge

Il serait bon vous que vous vous méfiez de tout ce qui est trop beau pour être vrai ou pour être honnête. Né début septembre, restez sur la réserve pour le moment. L'association entre le Soleil et Neptune (qui s'oppose à vous) risque de vous replacer dans un schéma nocif dont vous êtes en train de sortir et qui avait révélé une faille en vous, une tendance à vous laisser séduire par certaines personnes qui, contrairement aux apparences, n'étaient pas du tout bonnes pour vous.

Balance

Surtout écoutez vos intuitions en matière d'argent ; si elles vous disent qu'il risque d'y avoir une arnaque dans l'air, ne signez rien, ne faites rien avant mercredi. En particulier si vous êtes né autour des 3, 4 octobre. Pour les autres, la conjoncture est plus légère et surtout moins trompeuse. Veillez aussi à ne pas trop idéaliser ceux que vous rencontrerez aujourd'hui, vous aurez tendance à leur attribuer des qualités qu'ils n'ont pas forcément. Soyez le plus prudent et le plus lucide possible.

Scorpion

Bon anniversaire, si vous le fêtez ces jours-ci vous recevez un bon aspect de Neptune, réputé pour décupler votre intuition et vous donner un rôle de guide, de celui qui a accumulé des expériences qui l'ont enrichi et l'ont confronté aux bons comme aux mauvais côtés de l'être humain. C'est aussi un aspect de succès, voire de popularité si vous exercez un métier artistique. Certains pourraient avoir obtenu, ou être en train d'obtenir une belle reconnaissance de leur talent.

Sagittaire

Hélas, l'aspect Soleil/Neptune, même s'il est harmonieux n'a pas un bon impact sur vous dans la mesure où il vous rend plus influençable que vous ne l'êtes. Vous n'êtes même pas du tout influençable normalement, mais si vous êtes né début décembre vous êtes affaibli, que ce soit par une épreuve ou par autre chose, et votre vision de la situation n'est pas toujours juste, vous le savez ! L'aspect se terminera mercredi soir et vous retrouverez alors vos protections habituelles.

Capricorne

L'aspect du jour est excellent, surtout né fin décembre, début janvier. L'harmonie Soleil/Neptune a pour fonction d'atténuer votre rigidité, de vous assouplir l'esprit. Vous ne pensez peut-être pas différemment, mais vous êtes moins axé sur vos certitudes et vous ouvrez la porte à une vision du monde parfois très différente de celle que vous aviez précédemment. Selon votre âge, une religion ou une forme de philosophie pourrait prendre plus de place dans votre vie.

Verseau

Votre habituelle capacité à deviner et à devancer les tendances est activée par la conjoncture : vous devez apprendre à l'utiliser autant pour vous que pour autrui. En effet, certains d'entre vous n'en sont pas conscients et n'écoutent pas ce que leur dit leur instinct... Pourtant, c'est souvent avec une étonnante facilité que le Verseau voit l'avenir se dessiner, beaucoup de Verseau célèbres ont été des inventeurs de génie, ou des écrivains visionnaires comme Jules Verne, né le 8 février 1828.

Poissons

Vous êtes un des bénéficiaires de l'entente Soleil/Neptune qui devrait vous aider, natif de fin février, début mars, à prendre conscience d'une dépendance. Ou de la toxicité d'une relation à laquelle vous êtes malgré tout très attaché. A moins qu'on ne profite honteusement de votre gentillesse et qu'on ne vous plume ! Quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité à présent de voir clair et de corriger les effets parfois désastreux de cette situation qui, sans cela, n'aurait pas de limites.