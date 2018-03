L'horoscope du 30 octobre 2016

publié le 30/10/2016 à 08:44

Scorpion

Bien sûr la NL se fait chez vous et se trouve conjointe à Mercure, ce qui est de bon augure pour votre travail, vos relations avec vos collègues et/ou vos proches. Vous sentez comme un vent de renouveau ou avez constaté un regain de popularité, dû probablement à des efforts que vous avez fait récemment pour mieux vous faire accepter, que ce soit au boulot ou dans votre entourage. 3e décan, vous pourriez avoir un petit orage relationnel, évitez de jeter de l'huile sur le feu.

Bélier

Ce sont vos finances et votre productivité en général qui pourraient profiter de cette nouvelle Lune, la période devrait être favorable à de lucratives affaires. La nouvelle Lune qui est en cause aujourd'hui s'adresse surtout à votre 1er décan, lequel a vu Jupiter lui faire des offres de partenariat ou d'association depuis la fin août, ou même avant. De plus, vous aviez quelque chose en tête, un nouveau travail peut-être et vous avez probablement trouvé ce que vous vouliez.

Taureau

La nouvelle Lune s'oppose à vous et vous invite à être dans l'échange, à écouter les autres et à considérer leur point de vue avec plus d'attention que d'habitude. Car le Taureau est souvent persuadé d'avoir raison, il a des certitudes et partant de là, il écoute ce que les autres ont à dire d'une oreille très distraite. Mais dites-vous que cela ne vous fait pas avancer et que de la confrontation des idées plein de choses peuvent naître ou vous aider à mieux vous comprendre, vous et les autres...

Gémeaux

La conjoncture vous rendra pinailleur et très soucieux de détails auxquels vous ne faites jamais attention ; mais peut-être serez-vous inquiet, et cela sans raison. Cela concerne surtout le 1er décan, qui n'a plus de raisons de se stresser depuis que Saturne est partie, mais il n'empêche que vous avez eu pas mal de chances et de facilités depuis quelque temps avec Jupiter et que cette dernière n'est plus derrière vous. La vie " normale " reprend son cours, et c'est ça qui vous inquiète.

Cancer

Une super nouvelle Lune pour les natifs de juin ; vous serez très flatté par l'attention que quelqu'un vous porte sur le plan professionnel ou personnel. Vous vous sentirez valorisé, surtout né fin juin et aurez une plus grande conscience de ce que vous représentez pour les autres, pour ceux qui vous aiment. Par ailleurs, les relations avec les enfants seront aussi au premier plan et il est possible, quel que soit son âge, que vous soyez fier de l'un d'entre eux.

Lion

La Lunaison occupe votre secteur intime, 1er décan, celui de la famille, de la maison, de vos racines. Un de ces domaines est à l'honneur ces jours-ci. Vous pouvez très bien avoir réuni vos proches pour fêter quelque chose aujourd'hui, à moins que vous n'ayez soudain envie de faire quelques changements dans votre intérieur (ce mot étant donc à double sens). Par exemple, il arrivera à certains de se demander si un de leurs comportements ne se retourne pas contre eux.

Vierge

C'est votre secteur d'échanges qui reçoit la nouvelle Lune. Vous pourriez obtenir prochainement un rendez-vous avec quelqu'un d'important pour vos affaires. Car il est forcément question d'argent, de transaction ou alors de faire un emprunt. La présence de Jupiter en Balance, précisément votre secteur d'argent, indique que vous pourriez être sur le point de faire un achat d'envergure, parfois un logement, et pour cela vous avez évidemment besoin d'un apport financier.

Balance

L'argent, et pas toujours le vôtre, est mis en lumière par cette nouvelle Lune, qu'il manque aux uns ou qu'au contraire vous puissiez remplir le tiroir-caisse. En général, avec le Scorpion (où se trouve la nouvelle Lune d'aujourd'hui) c'est tout l'un ou tout l'autre... mais on peut penser qu'avec Jupiter dans votre signe, vous pourriez quand même avoir de la chance et voir l'argent arriver plus facilement qu'auparavant. Mais cela dépend de votre ciel natal et du rôle que Jupiter y jouait.

Sagittaire

L'argent, et pas toujours le vôtre, est mis en lumière par cette nouvelle Lune, qu'il manque aux uns ou qu'au contraire vous puissiez remplir le tiroir-caisse. En général, avec le Scorpion (où se trouve la nouvelle Lune d'aujourd'hui) c'est tout l'un ou tout l'autre... mais on peut penser qu'avec Jupiter dans votre signe, vous pourriez quand même avoir de la chance et voir l'argent arriver plus facilement qu'auparavant. Mais cela dépend de votre ciel natal et du rôle que Jupiter y jouait.

Capricorne

Un projet est dans la ligne de mire de la nouvelle Lune, peut-être juste pour la journée. Mais vous pouvez aussi avoir une idée un peu saugrenue, 1er décan. Cela dit, les relations amicales sont également au premier plan avec la nouvelle Lune et il n'est pas impossible que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps vous recontacte et que vous renouiez le lien. Vous pourriez aussi effectuer un petit déplacement, rendre visite à un proche que vous ne voyez pas souvent.

Verseau

Une nouvelle Lune au sommet de votre zodiaque, qui indique que vous pourriez avoir atteint un objectif que vous visiez depuis longtemps, notamment 1er décan. Cela pourrait être en rapport avec le projet qui vous occupe depuis des mois et qui a une grande importance pour votre avenir professionnel. Par ailleurs, 2e décan né autour des 3, 4, 5 février, Vénus est aujourd'hui conjointe à Saturne et il est possible que vous ayez à vous engager avec quelqu'un, ou dans un projet de longue durée.

Poissons

La conjoncture est excellente pour ceux de février. La nouvelle Lune indique que vous prenez votre envol, que vous êtes en confiance et plus audacieux qu'avant. Avant les terribles dissonances qui vous ont gâché la vie depuis deux ans et qui sont terminées pour la plupart d'entre vous. Il reste juste la conjonction de Neptune pour ceux qui sont nés à la frontière du 2e décan (les 28, 29 février ou 1er mars). Mais l'aspect se termine aussi et vous avez cessé de vous mettre un voile devant les yeux.