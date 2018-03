publié le 28/10/2016 à 07:05

Bélier

Le compromis est encore de rigueur et il va l'être pendant plusieurs mois pour certains natifs du 2e décan, nés après le 4 avril ; une sale affaire vous empoisonne. Il peut autant s'agir d'un divorce que d'un problème avec des associés ou avec un groupe de personnes bien décidé à vous faire plier. Mais vous êtes de ceux qui affrontent, votre courage est fameux, et vous êtes très bien entouré, très bien soutenu par ceux que vous aimez. Aussi, ne lâchez pas le morceau !

Taureau

Les relations au travail seront excellentes, certains se réjouiront de l'arrivée d'un nouveau collègue ou d'avoir engagé quelqu'un qui pourrait être l'employé parfait. Il faut dit qu'il y a une jolie rencontre entre Lune et Jupiter aujourd'hui, valable pour ceux qui sont du 1er décan et surtout nés autour du 29 avril. Mais ne perdez pas de vue que Jupiter est en Balance, qui est aussi votre signe de forme. Vous pourriez faire un régime ou un traitement qui vous fait du bien.

Gémeaux

Vous avez du mal à construire, à vous stabiliser, à trouver le fameux CDI après qui tout le monde court ? Une opportunité pourrait se présenter rapidement, ou s'est peut-être déjà présentée... Mais j'ai bien peur qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de longue durée et que vous désespériez de trouver. Il vous est conseillé cependant de prendre ce qui se présente et de ne pas vous focaliser sur ce que vous ne pouvez pas avoir pour l'instant. Suivez le chemin que la vie vous indiqu

Cancer

Vous qui avez besoin d'un climat familial pour vous épanouir, même au travail, vous pourriez avoir trouvé ce qui convient à vos besoins, 1er décan, début du 2ème (né les 1er et 2 juillet). La rencontre de Lune et de Jupiter dans votre secteur de la famille peut cependant être interprétée de plusieurs manières : si vous cherchez à déménager, par exemple, vous pourriez trouver le logement de vos rêves. Même chose si vous avez prévu d'acheter un bien, il se peut que vous ayez un coup de coeur.

Lion

N'hésitez pas à prendre des contacts tous azimuts, à faire votre publicité et à faire parler de vous par tous les moyens, vous ne pourrez que vous en féliciter. 2e décan en particulier, vous avez de nombreux atouts dans votre manche et rien ne devrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Cela faisait longtemps que le ciel ne vous avait pas été aussi favorable, en fait depuis que Jupiter est passée dans votre signe et a fait dissonance avec Saturne à partir du printemps 2014. Ça n'a pas été du gâteau, alors que maintenant...

Vierge

C'est la dissonance entre Vénus et Saturne votre épine dans le pied, 2e décan né après le 5 septembre. Solitude, sentiment de ne pas être aimé ni même aimable. Heureusement, c'est transitoire, cela ne s'installera pas, même si vous avez une tendance naturelle à ne pas vous aimer vous-même. Il serait bon que vous appreniez à vous aimer, cela vous aiderait à mieux traverser les moments difficiles auxquels tout être humain est confronté. Personne n'y échappe jamais.

Balance

La Lune a rendez-vous avez Jupiter dans votre signe. Né début octobre cela peut autant vous mettre sur un piédestal que vous valoir une sorte de disgrâce. La conjonction de Jupiter (c'est-à-dire quand elle occupe votre signe) est parfois à double tranchant et peut autant vous valoir de formidables succès, des choses dont vous êtes fier, que vous voir mal jugé et discrédité. Surtout si vous êtes né autour du 8 octobre, la dissonance Jupiter/Pluton peut être difficile.

Scorpion

La Lune rencontre Jupiter et braque le projecteur sur l'un de vos soucis, auquel vous accorderez soudain une importance capitale, qu'il le mérite ou non ! Essayez de prendre votre mal en patience, 2e décan (le 1er décan est déjà passé par là) car cela va durer quelques jours pour chacun jusqu'au 22 décembre. Jupiter étant le maître de votre secteur financier, de vos biens et acquisitions, il se peut que le problème se situe dans ce domaine, ou alors que l'un de vos proches ait un souci de santé.

Sagittaire

Aujourd'hui encore, la conjoncture vous réjouit d'un côté et vous attriste de l'autre, en particulier 2e décan. Un projet pourrait être reporté ou même annulé. Ça c'est l'effet " Saturne ", qui peut également jouer sur vos relations amicales et vous rendre triste pour l'un de vos proches. Par ailleurs, Lune et Jupiter seront conjointes et vous vaudront un regain d'optimisme, ce qui est très contradictoire. Mais ce bon aspect concerne surtout ceux de début décembre.

Capricorne

Si les natifs du 1er décan fourmillent de projets divers et si c'est plus calme pour le 2e décan, le 3e pourrait affronter de gros remous jusqu'à mardi prochain. Nous en avons déjà parlé hier, il peut autant y avoir un imprévu qu'un retournement de situation. Un climat de rupture ou une fracture peut également être dans votre actualité, en particulier si vous êtes né autour du 6 janvier : vous en avez ras-le-bol d'une situation et serez enclin à prendre une décision drastique.

Verseau

Une belle journée vous attend quel que soit votre décan. Votre champ d'action s'élargit, vous prenez plus de place et on reconnaît officiellement vos compétences. C'est une belle période et le fait que l'astre majeur qu'est le Soleil se trouve accompagné de Mercure dans le signe du Scorpion (qui représente votre carrière, les buts que vous poursuivez) indique qu'il s'agit bien de votre vie professionnelle et des améliorations qui se font sentir de manière très concrète.

Poissons

Un proverbe dit qu'on n'apprend rien dans la vie lorsque tout est parfait, ce sont les erreurs qui sont les meilleures leçons. Et vous en avez fait, des erreurs 2e décan. 1er décan aussi, mais dans le passé et il faut espérer que vous avez compris les leçons de la vie, tout comme le 2e décan est en train de les comprendre. Vous avez la possibilité en ce moment de " réparer " certaines situations, peut-être avec l'aide de quelqu'un, mais cela n'en aura pas moins de valeur, croyez-moi.