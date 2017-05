L'horoscope du 28 mai 2017

publié le 28/05/2017 à 08:23

Bélier

Même si vous n'êtes toujours pas d'humeur badine, les dissonances ne semblent pas vous toucher 3e décan et elles auront même pour vertu de vous donner la niaque. Il est possible, si vous êtes né autour du 16 avril, que vous soyez en plein chambardement, mais les bons aspects de Mars d'un côté et de Saturne de l'autre vous inciteront à prendre la ou les bonnes décisions qui vous feront passer à autre chose et repartir de l'avant. Mais peut-être pas dans l'instant...

Taureau

Dans votre signe, Mercure est en relation exacte avec Jupiter et si vous êtes né autour des 3, 4 mai, on vous donnera raison dans une discussion, vous boirez du petit-lait. Plus que d'autres signes, le Taureau adore avoir raison et peut d'ailleurs manquer parfois d'objectivité tant il est concentré sur ses idées (souvent préconçues). Je pense que ce n'est pas vous faire injure que de dire qu'il vous arrive d'être de mauvaise foi afin de prouver que votre interlocuteur a tort !

Gémeaux

Je reviens sur une dissonance difficile qui oppose Mars et Saturne, Mars se trouvant dans votre 3e décan. Des blocages, des blocages et encore des blocages. Cela peut se passer dans n'importe quel domaine : en amour, où vous n'avez plus de sentiments pour l'autre (ou à l'inverse, c'est l'autre qui n'en a plus), ou côté finances où vous n'avez plus aucune marge de manoeuvre, ou encore côté boulot où tout semble gelé. Ça commencera à aller mieux en fin de semaine prochaine.

Cancer

Ou c'est la météo qui ne sera pas au diapason, ou c'est votre météo intérieure qui ne sera pas non plus au top, mais le 3e décan sera déstabilisé côté sentiments. Une (rapide) dissonance entre Lune et Vénus s'annonce et vous ne serez plus sûr de rien, vous qui ne vous épanouissez que dans un sentiment de sécurité... En outre, vous vous sentirez un peu impuissant, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour retrouver votre sérénité ; il faudra juste attendre que cela passe.

Lion

Ne faites pas le malin, n'essayez pas de vous mettre en avant aujourd'hui, les astres vous conseillent au contraire de faire dans la discrétion, sauf natif du 3e décan. Né après le 14 août, il faut dire que vous avez à peu près toutes les planètes pour vous, Mars tout d'abord qui booste votre sens de l'anticipation, mais aussi les lentes comme Saturne et Uranus qui assurent votre stabilité. En particulier né autour des 18 et 19 août. Vous avez trouvé votre équilibre et pour l'instant et vous savez que ça va durer.

Vierge

Né après le 14 septembre, il y a quelque chose qui vous fait souffrir en ce moment, physiquement ou moralement. Une situation devant laquelle vous êtes impuissant. Certes, vous avez une porte de sortie mais elle vous demande de renoncer à quelque chose, de vous libérer d'un lien ou d'un engagement et vous n'y êtes pas prêt ou vous vous y refusez. Quant au 2e décan, il devrait aujourd'hui encore recevoir de judicieux conseils ou des explications éclairantes.

Balance

Comme souvent on se reposera sur vous, ou c'est vous qui pourrez vous reposer sur les autres, mais sera plus rare. 3e décan, un insidieux vent de révolte souffle, l'orage gronde dans votre relation, je vous l'ai déjà dit, vous en avez ras-le-bol qu'on profite ainsi de vous. Vous constatez que vous avez passé des années à vous occuper des autres et à délaisser vos propres intérêts, ou votre propre développement personnel. Il est plus que temps de vous reprendre en main, n'en déplaise à votre entourage.

Scorpion

Si l'opposition Mars/Saturne vous fait de l'effet, ce qui n'est pas sûr, c'est le domaine des finances qui sera impacté et vous serez obligé de vous serrer la ceinture. Mais, Saturne occupant votre secteur d'argent depuis longtemps, cela ne date pas d'aujourd'hui. A présent cela touche le 3e décan, les autres ayant déjà reçu Saturne, et l'opposition de Mars est carrément contrariante si vous avez un achat ou une vente à réaliser. Rien n'avance à la bonne vitesse.

Sagittaire

3e décan, il semble qu'on vous pousse à prendre une décision ou à vous lancer dans quelque chose et vous ne vous faites pas confiance. Vous ne voyez que le négatif. Et vous avez peut-être raison... Peut-être que les autres n'ont pas mesuré ce qu'ils vous demandaient et la question qu'il faut vous poser c'est celle des limites. Si vous avez appris à connaître les vôtres et à les accepter, faites comme vous l'entendez. Sinon, c'est la vie qui vous montrera où elles sont.

Capricorne

Beaucoup d'entre vous sont bricoleurs, et cela vous va parfaitement car vous pouvez rester seul dans votre coin sans qu'on vous reproche de vous isoler des autres. Vous pouvez aussi réfléchir tranquillement car vous connaissez parfaitement les gestes à accomplir et justement, certains ont grand besoin de réfléchir car ils ont encore une décision à prendre, un pas à franchir. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans les mois qui viennent. Uranus ne vous bousculera plus l'année prochaine...

Verseau

Un travail à terminer, des papiers à classer et à ranger, bref il faudra mettre à la fois de l'ordre chez vous mais aussi dans votre tête où les idées se bousculent un peu trop. Et vous bousculent aussi... Mais dans le bon sens, bien sûr. Vous pourriez d'ailleurs avoir à changer votre fusil d'épaule car l'opposition de Mars et de Saturne peut représenter des freins venant empêcher (momentanément) votre progression. Cependant, vous avez de nombreux atouts en main, natif du 3e décan.

Poissons

Aujourd'hui votre imaginaire va vous faire verser dans le pessimisme, 3e décan et vous incitera à exagérer la vision négative que vous pourriez avoir de votre situation. C'est sûr, avec une opposition entre Mars et Saturne dans des signes-clé de votre zodiaque, vous n'avez pas les bons outils dans les mains et vous pourriez être en position de victime. L'opposition va durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour ceux qui sont nés après le 15 mars ; prenez votre mal en patience.