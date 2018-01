L'horoscope du 30 janvier 2018

publié le 30/01/2018 à 06:22

Verseau

Elle opposera votre 2e décan au 2e décan du Lion et éclairera vos relations avec les autres. Peut-être un important rendez-vous ou une négociation à prévoir. Nous en parlerons demain mais Mercure va aussi faire son apparition chez vous et cela mettra également l'accent sur les échanges, contacts et démarches à faire. De plus, cette pleine Lune peut vous valoir une invitation à une soirée, et même parfois à une mondanité (la Lune en Lion aime les soirées chic). 1er décan, misez sur un projet.

Bélier

La pleine Lune vous invite à discuter d'un projet avec un partenaire affectif ou professionnel ; vous comprendrez rapidement à quel point l'union fait la force. Il sera question de " faire les choses ensemble " d'être solidaire et dans la fraternité. Néanmoins, vous serez partagé entre agir tout seul, dans votre coin (2e décan) et compter sur les autres. A vous de faire le bon choix. 1er décan, Mars accentue votre besoin de vous battre, de conquérir et de dépasser tout le monde !

Taureau

Située dans des secteurs majeurs de votre zodiaque, la pleine Lune vous voit divisé entre boulot et famille, entre désir de réussite et envie de rester chez vous. La Lune occupe en effet le Lion, opposé au Verseau, et le Lion gère justement tout ce qui est de l'ordre de l'intime. Certains pourraient hésiter à accepter un travail, par exemple, qui leur prendrait trop de temps sur leur vie familiale, et on peut concevoir que cela vous perturbe : en tant que Taureau vous êtes attaché aux valeurs familiales.

Gémeaux

Vous, vous n'êtes pas du tout divisé par la pleine Lune, 2e décan, vous êtes plutôt dans le flou, perdu entre ce qu'on vous dit et ce que vous ressentez. Il va falloir faire la part des choses, or Neptune vous rend plus influençable si vous êtes de début juin en particulier. C'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison ; essayez de ne pas adhérer à tout ce qu'on vous dit et de vous faire vos propres opinions en lisant des articles ou des livres sur le sujet qui vous préoccupe en ce moment.

Cancer

La conjoncture vise pertes et bénéfices, ventes et acquisitions, peut-être êtes-vous en train d'hésiter par rapport à l'achat ou à la vente d'un bien immobilier. Mais il y a plusieurs autres raisons pour vous faire hésiter dans ce domaine de l'argent, à vous de voir ce qui correspond le mieux à votre situation (2e décan, principalement). Vous pouvez aussi vivre une petite crise, vous ou votre conjoint étant soudain plus jaloux que d'habitude, plus possessif et dans la crainte de perdre l'autre.

Lion

La Lune étant chez vous, vous participez à cette pleine Lune, laquelle vous invite à miser sur une relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Vous n'aurez pas de regret, 2e décan, quelle que soit l'évolution de cette relation. Cela dit, la pleine Lune peut aussi correspondre à une rencontre aussi brève qu'inattendue, mais qui vous changera les idées. Ce sera peut-être quelqu'un qui n'est pas dans la norme et qui vous intéressera justement parce qu'il/elle est " différent ".

Vierge

Les secteurs éclairés par la pleine Lune symbolisent le travail et votre inextinguible soif de perfection ou de contrôle. Ça vous ferait du bien d'y mettre un frein. En tout cas en ce moment ! Le ciel vous invite à y réfléchir et à penser à vous, au stress que vous vous infligez la plupart du temps parce que vous voulez trop bien faire ou que vous avez peur que quelque chose vous échappe. C'est le 2e décan qui est le plus concerné, mais il faut le savoir : vous fonctionnez tous sur le même mode !

Balance

Quand je vous disais hier que vous étiez bien servi cette semaine ! La pleine Lune ajoutera à votre charme, à votre capacité à plaire dans le boulot et dans le privé. Tout devrait vous réussir en ce moment, 1er décan et début du 2ème. Vous avez la baraka et vous savez en profiter (parfois on l'a et on ne s'en sert pas !). De plus, 1er décan, Mercure entre demain en Verseau et va s'allier avec Mars ; cela va ajouter à votre potentiel, nous en reparlerons demain mais vous serez très content !

Scorpion

Les secteurs visés par la pleine Lune sont importants car ils gèrent deux domaines essentiels, carrière et vie intime. Vous vous demanderez lequel privilégier. Vous serez pris entre deux feux, entre votre désir très légitime de réussir ce que vous entreprenez, et vos proches qui réclament peut-être davantage votre présence. Mais il se peut aussi que vous ressentiez davantage le besoin de les protéger, et là il faut vous poser la question : est-ce que c'est réellement leur besoin ou le vôtre ?

Sagittaire

2e décan la pleine Lune éclaire les domaines de la communication, vous pourriez, pour certains, avoir à vous exprimer devant un public, fourni ou restreint. C'est-à-dire que votre famille peut constituer un public (selon vous), et que vous pouvez aussi être face à un vrai public, comme dans un comité d'entreprise ou alors un public de théâtre par exemple. 1er décan, soyez prudent, avec Mars sur votre Soleil vous pourriez être, certes, courageux mais aussi très imprudent.

Capricorne

Acheter ou ne pas acheter, telle est la question. Et 1er décan, pour poursuivre avec Shakespeare, vous pourriez en effet subir les revers d'une injurieuse fortune. La présence de Saturne dans votre 1er décan peut expliquer plusieurs situations qui ont pour point commun la frustration. Et s'il s'agit d'argent, il est clair que vous pourriez en manquer et vous dire que le sort est injuste, que vous travaillez comme un damné pour un résultat matériel qui n'est pas à la hauteur.

Poissons

Pour une fois, vous ne répondrez pas automatiquement oui à quelqu'un qui sollicite votre aide. Vous vous demanderez si vous pouvez le faire. Alors là, bravo ! Parce que d'habitude, vous dites oui avant même de savoir si vous êtes disponible ou si la personne ne cherche pas à abuser de votre gentillesse ; ce qui est souvent le cas. Et grâce au bon aspect de Saturne qui vous renforce intérieurement, vous ne craindrez pas qu'on ne vous aime plus si vous refusez ce qu'on vous demande.