L'horoscope du 31 mai 2018

publié le 31/05/2018 à 06:56

Gémeaux

Une question d'argent sera au premier plan des deux prochains jours. Vous avez une facture à payer ou une somme à récupérer, ne laissez rien traîner. Vous avez d'ailleurs Mars pour vous booster et donc quelqu'un à côté de vous qui vous rappelle à vos devoirs. Vous le ou la détesterez de vous faire la morale mais vous ne pourrez pas faire autrement que vous exécuter. Vous en serez mal à l'aise, angoissé peut-être parce que vous vous trouverez face à une réalité déplaisante.

Bélier

Né en mars, il se peut que vous n'ayez aucune reconnaissance dans votre travail en ce moment, mais un parent âgé peut aussi vous poser problème. Et ce n'est pas nouveau puisque Saturne occupe votre MC (zénith de votre zodiaque) depuis plusieurs mois. Cela vient par périodes d'une quinzaine de jours, mais aujourd'hui il s'agit d'un aspect lunaire qui ne durera que quelques heures. Prochain transit : Mercure opposée à Saturne la semaine du 11 juin.

Taureau

Un conseiller, ou un membre de votre entourage qui est une référence pour vous peut vous apporter une aide conséquente. Ne refusez pas par orgueil, ce dernier est, lui, de très mauvais conseil. Or il est renforcé par le bon aspect que Saturne vous envoie et qui, s'il accentue votre orgueil, ne vous donne pas l'humilité nécessaire face aux influx de Mars et Uranus qui peuvent vous obliger à changer de trajectoire. Vous en êtes d'ailleurs tout révolté (1er décan).

Cancer

Une journée sans grand plaisir pour le 1er décan, affligé par la conjonction Lune/Saturne. En revanche, le 2e décan saura se faire apprécier de tous. Et cela, grâce à l'opposition de Vénus et à son bon aspect avec Neptune. Apparemment, vous apporterez votre aide, votre soutien, ou tout simplement vous serez là alors qu'on aura besoin de vous. Cela vous donnera le très agréable sentiment de faire ce qu'il faut et d'être en phase avec les autres.

Lion

Vous n'avez pas pu obtenir ce que vous vouliez, 1er décan ? Ne vous découragez surtout pas, ne prenez pas pour un échec ce qui n'est qu'une péripétie. De toute façon, vous n'en avez pas fini avec les péripéties, autant en prendre votre parti. Pendant quelque temps, les choses ne se passeront pas comme vous le prévoyez, tenez-en compte et envisagez toutes les solutions ou portes de sortie possibles. Certains pourraient avoir un adversaire coriace à affronter.

Vierge

Vous saurez remonter le moral à l'un de vos proches, un enfant ou un autre membre de la famille. Vous avez acquis une sérieuse force morale 1er décan et une stabilité qui sécurisent votre entourage, tout en vous sécurisant vous-même. Vous avez appris à compter sur vous et c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. En conséquence, les autres comptent sur vous, certains pouvant même se reposer un peu trop sur vous... Et professionnellement, ça marche bien.

Balance

Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez mal aimé ou dénigré, 1er décan, il n'y a que le temps pour arranger les choses. Faites-lui confiance ! Ne soyez pas pressé de régler le problème car ce serait superficiel, le fond des choses n'aurait pas été atteint. Or, c'est une dissonance de Saturne qui est responsable et avec elle il faut laisser du temps au temps, justement pour pouvoir approfondir, même si ce n'est pas agréable à vivre.

Scorpion

Quelqu'un vous boudera aujourd'hui, refusera même de vous parler, et vous vous demanderez pourquoi. Réfléchissez, ne l'auriez-vous pas mis mal à l'aise ? Je vous l'ai dit à plusieurs reprises : les petites remarques que vous faites sous le couvert de l'humour peuvent être blessantes. Et inutile de prétendre que c'était une plaisanterie, que l'autre n'a pas le sens de l'humour, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Le mieux est de vous tenir à distance en ayant l'air désolé.

Sagittaire

Dans l'idéal, si vous êtes né en novembre, il faudrait vous serrer la ceinture et même faire des économies. Mais êtes-vous capable d'accepter la frustration ? On peut se poser la question, en tout cas si vous êtes un pur Sagittaire enclin à l'optimisme et qui refuse tout bonnement que la vie lui refuse quoi que ce soit ! Mais vous n'êtes pas tous de purs Sagittaire, l'ascendant et les aspects reçus par votre décan modèrent ou accentuent les tendances propres à votre signe.

Capricorne

Lune et Saturne se rencontrent dans votre 1er décan, vos humeurs ne seront pas très optimistes, vous aurez une vision de la situation sans filtre de couleur. Vous n'en envisagerez que les développements négatifs, alors que ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Le juste milieu existe, il faut en tenir compte. Cela dit, vous pouvez vous faire beaucoup de souci pour l'un de vos proches qui peut être déprimé ou même malade ; et c'est plombant (né autour du 29/12).

Verseau

Pas sûr que vous ayez mal quelque part, mais en tout cas vous vous ferez tout un roman sur une maladie dont vous avez, d'après vous, tous les symptômes. C'est la présence de Saturne dans le secteur 12 de votre zodiaque qui en est responsable. Certes vous pouvez vraiment être malade, avoir des problèmes osseux ou à l'estomac, mais la plupart du temps ils sont dus au stress qui est, lui, votre principale maladie ! Essayez d'apprendre à vous relaxer.

Poissons

Vous avez des amis fidèles, des relations qui ne demandent qu'à vous soutenir dans vos projets et vous en aurez la confirmation aujourd'hui, natif du 1er décan. En ce qui vous concerne la conjonction Lune/Saturne est positive, vous avez fait le ménage dans votre vie et n'avez conservé que les bonnes relations, celles qui vous font du bien. On a longtemps abusé de votre gentillesse sans que vous ayez quoi que ce soit en retour : les choses ont bien changé, n'est-ce pas ?