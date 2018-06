L'horoscope du 1er juin 2018

publié le 01/06/2018 à 07:17

Bélier

Vous prendrez facilement la mouche, 2e décan, tout simplement parce que vous imaginerez qu'un interlocuteur vous en veut, sans aucune raison valable. Mais, justement, est-ce que ça ne sera pas l'effet de votre imagination ? Il y a une dissonance entre Lune et Vénus aujourd'hui et la Lune est la représentante de votre imagination (avec Neptune aussi)... En conséquence, essayez d'être le plus objectif possible, surtout né autour du 6 avril

Taureau

Lune et Vénus s'opposent mais sont toutes deux en phase avec vous. Profitez-en pour jouer de votre séduction, 2e décan, que ce soit en privé ou en public. Vous saurez séduire le client potentiel, votre charme étant accentué par la conjoncture. Mais n'oubliez pas de déplier vos antennes et si vous sentez que l'autre n'apprécie pas que vous lui disiez quoi faire ou que vous cherchiez à influencer son choix, faites vite marche arrière.

Gémeaux

La Lune et Vénus ne s'entendent pas là-haut dans le ciel et ceux du 2e décan risquent d'avoir une légère et très passagère déception. Rien de grave. Vous attendiez peut-être de l'argent et il tarde à vous être envoyé. En revanche, ça boume pour les natifs de mai, avec un bon aspect entre Mercure (dans votre signe) et Mars. Vous ne vous gênerez pas pour parler franchement, et même pour dire tout haut ce qu'il conviendrait de garder pour vous.

Cancer

Ce n'est pas un mauvais sort, mais des dissonances sont actives et vous empêchent de vivre sereinement. Vous aurez une inquiétude sentimentale aujourd'hui. Vous serez partagé, peut-être parce que vous " sentirez " que l'autre n'est pas exclusivement centré sur vous (2e décan), et en même temps, grâce à Vénus et Neptune en bonne harmonie, vous oublierez très vite cet état de flottement. En outre, si vous réfléchissez vous comprendrez que votre chéri/e n'a probablement pas les mêmes attentes que vous.

Lion

Votre courage et votre détermination continuent à être mis à rude épreuve si vous êtes né en juillet. On essaye de vous faire sortir de vos gonds. Mais la meilleure réponse, face à l'agressivité et aux agressions, c'est quand même l'indifférence. Si vous en êtes capable, parce que vous avez le sang chaud en général. Vous n'êtes pas de ceux qui s'écrasent, on le sait, mais il y a des situations où il vaut mieux temporiser et trouver des compromis.

Vierge

Lune et Vénus sont fâchées, mais pas pour vous 2e décan. Cependant, si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, sachez écouter vos intuitions. Ne déniez pas ces informations que vous captez, elles pourraient vous être très utiles, surtout né autour du 9 septembre : vous recevez en effet une opposition de Neptune qui vous empêche de voir où sont les limites que l'autre doit respecter si vous ne voulez pas être trop sous son influence.

Balance

Votre signe est le domicile de Vénus, aussi sa rapide dissonance d'aujourd'hui vous rendra plus émotif. Il y aura un excès de sensibilité pour le 2e décan : vous manquerez probablement de recul et surtout de défenses. Vous ne saurez pas vous protéger contre un ressenti qui risque d'être un peu déstabilisant mais qui passera vite, comme tout ressenti. Sauf si vous l'entretenez et que vous lui donnez une importance que, de toute évidence, il n'a pas.

Scorpion

Les tribulations de Vénus vous feront plus chaud que froid. Vous aimerez entretenir une certaine incertitude sur ce que vous éprouvez pour l'autre. Vous avez toujours l'intime conviction que plus vous l'obligez à penser à vous, c'est-à-dire plus vous créez de problèmes, moins il ou elle songera à s'intéresser à d'autres que vous. Mais à la longue votre comportement ne peut que se retourner contre vous, la relation étant trop compliquée à vivre pour votre partenaire.

Sagittaire

Un échange très vif est à prévoir pour ceux de novembre, et il semble que vous aurez le dessus. Mais évitez d'écraser l'autre en prenant des airs supérieurs. Vous avez cette tendance, dont vous n'êtes parfois pas conscient, à être un peu désinvolte avec certaines personnes pour lesquelles vous n'avez pas beaucoup de considération et vous les prenez de haut, vous les snobez même. Bien évidemment, ils s'en plaignent et cela fait jaser autour de vous.

Capricorne

Vous serez sensible à la mésentente Lune/Vénus si vous êtes du 2e décan, mais il y aura plus de peur que de mal. Il va juste falloir canaliser votre imagination. C'est elle qui vous déstabilisera et vous fera oublier que la réalité est tout autre : il y a en effet de bons influx par ailleurs. Mais vous vous attacherez à l'aspect qui vous contrarie et qui crée du pessimisme, du doute. Des sentiments dont vous devez vous débarrasser pour vivre tranquillement vos relations avec les autres.

Verseau

Vous serez un peu fatigué, probablement parce que vous aurez mal dormi. Prenez votre temps aujourd'hui, essayez de ne pas vous stresser inutilement. De plus, cette sensation de fatigue cèdera rapidement si quelque chose vous intéresse, une information que vous pourrez discuter et commenter avec vos amis, collègues ou votre partenaire. Et notamment, s'il s'agit de politique et surtout d'économie. L'équilibre financier du pays ou même de l'Europe pourrait être fragilisé.

Poissons

2e décan, vous devez vous faire davantage confiance et ne pas écouter ceux qui vous disent que vous n'arriverez jamais à rien. Vous valez mieux qu'eux, mais ils essayent de vous faire penser le contraire pour avoir le pouvoir sur vous. Décidez, si c'est votre cas, de ne plus vous laisser faire. Le temps est venu de vous libérer de ces chaînes que d'autres vous ont mises ou que, parfois, vous vous êtes mises vous-même. Par peur qu'on ne vous aime pas, ou plus, par exemple.