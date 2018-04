L'horoscope du 26 avril 2018

publié le 26/04/2018 à 06:52

Taureau

Écoutez plutôt vos intuitions aujourd'hui, certes on vous donnera une foule de soi-disant bons conseils, surtout 1er décan, mais ils ne seront pas tous désintéressés. Il est vrai que Mercure occupe toujours votre XII° secteur, celui qui gère les diverses influences que vous subissez : celles des autres, bien sûr, mais aussi celles qui viennent de vous et de vos peurs. Il y aura un mélange des deux sortes d'influences, d'autant que le 1er décan peut être assez déstabilisé.

Bélier

Après 7 ans passés chez vous, Uranus s'apprête à vous quitter d'ici une quinzaine de jours. Elle aura parfois bouleversé votre vie, il y a avant et après Uranus. Il est possible qu'elle vous ait imposé une épreuve, mais elle était à la mesure de ce que vous pouviez supporter et comme vous êtes souvent le courage incarné, on a pu admirer votre attitude. Ces deux dernières années c'est le 3e décan qui était concerné et qui peut être content de lui (ou non, suivant comment vous avez réagi).

Gémeaux

C'est une bonne journée pour terminer un travail, tourner une page, mais il faut en ouvrir une autre et garder espoir car vous allez vite recevoir de très bons influx. En particulier ceux envoyés par Mars qui vont durer quasiment tout le reste de l'année et s'intéresseront au 1er décan ainsi qu'à ceux qui sont nés les 1er et 2 juin. Si vous avez envie/besoin de bosser, vous serez servi ! Une formation pourrait être au programme et vous vous sentirez sur la bonne voie.

Cancer

Gardez présent à l'esprit, 3e décan, que tout en ce bas monde a une solution. Même si vous êtes dans une impasse, vous trouverez en vous comment en sortir. Il faut absolument que cela vienne de vous, que vous preniez vos propres décisions, surtout né au début du décan (les 13, 14, 15 juillet). Vous avez peut-être été, ou êtes toujours sous l'emprise de quelqu'un et vous pensez ne pas pouvoir vous en débarrasser. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous y arriverez.

Lion

Vous serez encore sur la réserve, mais aujourd'hui ce sera sur votre réserve financière. Vous éviterez toute dépense injustifiée et ce n'est pas souvent. Car vous aimez avoir le geste large, montrer que vous êtes quelqu'un de généreux et que l'argent n'est pas un problème. Toutefois, vous avez des valeurs, des règles personnelles et parfois elles se mettent à vous régenter, à vous faire la morale, et c'est probablement ce qui se passera si vous dépensez trop.

Vierge

2e décan, à votre tour d'être un peu déstabilisé, par votre conjoint, par un supérieur ou parce que vous avez du mal à vous défaire d'un tic ou d'un toc. C'est souvent le " truc " de la Vierge que d'avoir des tics ou des tocs, vous retenez tellement vos émotions qu'elles se transforment et cela se fait le plus souvent à votre désavantage. Mais vous pouvez aussi, comme nous l'avons déjà vu, subir une dépendance ou une emprise, néfaste pour votre évolution.

Balance

Le plaisir, le bien-être, la détente sont au rendez-vous de la fin de cette semaine mais pas aujourd'hui ! Vous serez trop fatigué et parfois mal embouché. 2e décan, par exemple, l'opposition de Mercure peut vous inciter à ne pas dire franchement ce que vous pensez, mais votre attitude sera tellement explicite que vous n'aurez pas besoin de parler pour qu'on comprenne que vous êtes mécontent. Rassurez-vous, ce sont des détails parfois idiots qui vous contrarieront.

Scorpion

3e décan, Mars vous sert fidèlement jusqu'au 16 mai. C'est le moment de mettre la gomme si vous avez quelque chose à négocier, vous êtes en position de force. Disons que vous aurez des arguments qu'on ne pourra pas réfuter et que votre aplomb laissera les autres sans voix. Jusqu'en fin de semaine, ce sont les natifs des 13, 14, 15 novembre qui sont les plus sensibles à cette conjoncture. Mais elle peut aussi vous inciter à provoquer des polémiques...

Sagittaire

Vous aurez envie de prendre la vie à la légère, de vous amuser, de flirter et le week-end s'y prêtera. Mais aujourd'hui, sachez rester dans le rang, si possible. Vous aimez sortir des sentiers battus, surtout quand vous avez passé un certain âge... Vous avez pris conscience d'une dépendance au schéma familial et vous avez fait ce qu'il faut pour vous en sortir, de manière à être vous-même, en toute indépendance. C'est fait pour le 1er décan, mais pas encore terminé pour le 2e.

Capricorne

Jupiter et Mars sont en phase, alors que Mars vient d'aborder votre 3e décan. C'est une configuration qui vous place parmi les plus offensifs, les plus persévérants. Si on veut vous faire bouger, on se heurtera à un mur et personne ne pourra vous faire changer d'avis si vous avez décidé que vous n'en changeriez pas. Cet aspect indique également que vous disposez d'une formidable puissance de travail, laquelle s'ajoute à celle que vous avez habituellement !

Verseau

Prévoyez un bon week-end, peut-être loin de chez vous. Vous aurez envie de vous évader et tous les moyens seront bons. Quand le Verseau a décidé quelque chose... C'est surtout le 1er décan (né en janvier) qui sera favorisé à la fois par la Lune (demain) et par Vénus. Il se peut aussi qu'un proche que vous aimez beaucoup et qui habite au loin vienne vous rejoindre, ou que ce soit vous qui alliez le retrouver. En tout cas, il y aura de la gaieté dans l'air, une musique entraînante.

Poissons

Ne vous laissez pas aller à la nostalgie, natif de février. Laissez le passé là où il est et regardez devant vous, plusieurs situations très positives vous attendent. Et ça a peut-être déjà commencé puisque d'un côté Saturne vous voit plus fort moralement, plus sûr de vous, et de l'autre Uranus entame un bon aspect avec vous qui vous donnera envie de faire du neuf. Vous pourriez, par exemple, recycler une vieille idée et la transformer de manière très habile en une idée novatrice.