L'horoscope du 25 avril 2018

publié le 25/04/2018 à 06:52

Taureau

Lune et Vénus sont en désaccord aujourd'hui, rien de très ennuyeux, juste que vous ne saurez pas où vous avez mis quelque chose dont vous avez besoin. Ça arrive et c'est en retraçant vos mouvements que vous pourrez retrouver l'objet en question. Mais il peut aussi être dans un endroit incongru où vous l'avez distraitement rangé. Quoi qu'il en soit, si cela reste l'événement important de cette journée, elle ne sera pas très remarquable !

Bélier

2e décan, né après le 31 mars, Mercure s'installe chez vous et vous incite à parler trop vite et trop fort. Mettez une sourdine si vous ne voulez pas de conflit. Mais, en même temps, vous ne détestez pas le conflit, la polémique, car d'une manière ou d'une autre vous avez toujours de l'énergie en trop et il faut bien qu'elle sorte. Et puisque c'est Mercure qui est chez vous, c'est par la parole qu'elle va s'exprimer. Mais attention à ce que cela ne vous retombe pas dessus, comme souvent.

Gémeaux

La rapide dissonance Lune/Vénus nous apprend que vous ne vous aimerez pas beaucoup aujourd'hui. L'idéal serait de déplacer ça sur quelque chose d'extérieur. La grisaille du ciel dans un cas, les programmes télés de ce soir dans l'autre, n'importe quoi qui ne soit pas vous ! Cela ne concerne que ceux du tout début du signe (21, 22, 23 mai) et franchement, cela ne vaut pas le coup de s'y attarder, sauf bien sûr si vous voulez absolument séduire quelqu'un. Et encore. Qu'on vous prenne comme vous êtes !

Cancer

En apparence, les astres n'auront pas d'influence mais vous aurez malgré tout une tendance à vous dévaloriser, à trouver que vous n'êtes pas à la hauteur. A la hauteur de quoi ? D'un idéal inaccessible, probablement, parce que vous voyez toujours très haut, vous disant que les petits objectifs sont les moins importants. C'est vrai, mais parfois ce sont eux qui mènent aux grands, ils sont des étapes et il me semble qu'il faut leur accorder de l'attention, sans pour autant trop vous y attarder.

Lion

Grâce à la Lune en Vierge, vous resterez sur la réserve, et surtout vous retiendrez certaines paroles que vous auriez pu avoir à regretter très vite, 2e décan. En effet, Mercure vient d'atteindre le 2e décan du Bélier et ouvre tout grand le domaine des échanges : ça circule ! Tout en créant de l'excès quant à votre façon de répondre à certaines personnes dont vous avez l'impression qu'elles vous agressent. Méfiez-vous, avec Mercure en Bélier l'agressivité peut aussi venir de vous, vous pouvez la provoquer...

Vierge

Sensible à la dissonance Lune/Vénus, ceux du 1er décan se sentiront un peu déstabilisés côté sentiments. Ils manqueront d'assurance, de confiance. Mais cela viendra de vous ! Ou d'indices que vous interpréterez de travers. Avant de vous mettre la rate au court-bouillon, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de vous faire du mal à vous-même, de vous punir de quelque chose que vous pensez avoir mal fait. Vous êtes trop dur avec vous-même !

Balance

Tout sera intériorisé chez vous et même si vous surfez sur une bonne vague, natif de septembre, vous préférerez déguster vos petits bonheurs en solitaire. Pourtant, la Balance est reine du partage, mais vous avez compris qu'à tout partager on perd en intensité. Certaines choses valent le coup d'être partagées, d'autres non et les satisfactions d'aujourd'hui ne mériteront pas que vous en parliez autour de vous. Vous en profiterez mieux si vous les gardez pour vous.

Scorpion

Amitié et solidarité seront au premier plan pour ceux d'octobre. Si on vous demande de l'aide, ne tergiversez pas même si vous êtes réticent au départ. Peut-être que la personne qui vous demande un coup de main est un/e récidiviste et qu'il/elle ne vous montre jamais de reconnaissance. Dans ce cas, acceptez tout en lui demandant quelque chose en retour, n'importe quoi, justement pour qu'il y ait échange, pour que ça ne soit pas à sens unique.

Sagittaire

Vous aurez affaire à quelqu'un de déplaisant, natif de novembre. Et comme vous êtes d'un naturel expressif, on ne pourra pas de tromper sur vos sentiments. On lira sur votre visage que la personne en question ne fait pas partie de ceux que vous appréciez ! Par ailleurs, dans certains cas, la configuration peut produire un léger désaccord avec votre partenaire, mais comme les astres sont rapides, cela ne durera que quelques heures. Rien de très important.

Capricorne

C'est toujours un peu laborieux, voire bloqué pour certains natifs du 1er décan, qui doivent se rendre à l'évidence : il n'y a pas de solution parfaite dans l'immédiat. La nature du problème est très différente selon chacun : il peut être question d'un deuil ou d'une séparation, d'un problème de santé ou encore de souci au travail. Pour les mieux servis, il s'agit d'atteindre un objectif ambitieux, avec pas mal d'obstacles pour pimenter votre parcours. Après, c'est surtout une question de temps.

Verseau

Né après le 9 février, vous risquez d'être en manque d'énergie ou de motivation jusqu'au 16 mai. Surtout ne vous impatientez pas, cela ne servirait à rien. En fait, cela se débloquera quand Mars entrera dans votre signe, même si elle ne va pas jusqu'à votre 3e décan avant le mois de... novembre. En effet, Mars va faire des allers et retours mais uniquement dans le 1er décan de votre signe et dans le 3e décan du Capricorne en août.

Poissons

Vous serez très brièvement déçu par l'un de vos proches, mais comme c'est quelque chose d'habituel, pas sûr que vous y prêtiez beaucoup d'attention. Vous avez tendance à voir les autres mieux qu'ils ne sont en réalité, à leur attribuer des qualités qu'ils n'ont pas toujours et au bout du compte, vous vous apercevez qu'ils font autant d'erreurs que vous pouvez en faire ! Ils sont humains, ils ne sont pas des demi-dieux qui vivent à trois mille mètres au-dessus de vous.