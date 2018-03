L'horoscope du 27 novembre 2016

publié le 27/11/2016 à 08:23

Sagittaire

Faites un break, levez un peu le pied, même si vous avez une énergie inépuisable en ce moment, il faut savoir mettre la machine au repos pour mieux repartir. La présence de Mars en Verseau vous donne sans cesse envie d'être en mouvement, ou de vous exprimer et de créer la polémique, tout simplement parce que vous avez envie d'en découdre et de montrer aux autres que vos idées sont les meilleures. C'est souvent vrai, sauf quand vous allez dans les extrêmes.

Bélier

C'est une bonne chose que de savoir anticiper les événements, mais il ne faut pas non plus aller trop loin et c'est ce qui va arriver au 2e décan la semaine prochaine. Mars est en train de s'aligner avec Jupiter et c'est une bonne conjoncture pour vos entreprises, c'est sûr. Mais vous aurez tendance à voir trop grand et à anticiper des succès qui ne dépendent absolument pas de vous et de votre implication. Cela dit, grâce à un bon aspect de Saturne vous aurez vite de nouveau les pieds sur terre.

Taureau

L'aspect dynamique de Mars est activé aujourd'hui et plus que les autres jours, l'autorité et les libertés que prennent les autres vous sembleront insupportables. Vous aurez de la colère en vous mais vous ne l'exprimerez pas toujours, par crainte du conflit. Toutefois, cela peut quand même déborder et, au fond, ça ne sera pas une mauvaise chose car garder des colères en soi n'est pas bon. Ni pour vos relations, ni pour votre santé. Réfléchissez-y natif du 2e décan ; c'est vous qui êtes concerné.

Gémeaux

Vous aurez très envie de vous conduire en héros, 2e décan. Mais avec votre spontanéité habituelle, vous prendrez la défense de quelqu'un qui ne le mérite pas. En effet, le Soleil (face à vous en Sagittaire) entame une dissonance avec Neptune et vous n'aurez affaire, pendant quelques jours, qu'à des personnes qui ne seront pas ce qu'elles semblent être. Ou qui vous raconteront des bobards afin de faire appel à votre gentillesse et à votre compassion. Mais ce sera à votre détriment.

Cancer

2e décan, né après le 8, vous êtes encore un peu maltraité par les astres, surtout par Jupiter et Pluton, responsables d'une situation où vous devez vous justifier. Or, dans tout moment de crise, se justifier c'est parfois paraître plus coupable qu'on ne l'est. L'événement " difficile " est probablement derrière vous, mais il a des conséquences qui vont se manifester pendant quelques mois puisque l'aspect se reformera l'année prochaine. Anticipez et mettez les choses le plus possible au clair.

Lion

2e décan, né après le 5 août, certes Mars s'oppose à vous mais elle est en harmonie avec d'autres planètes et toute décision prise s'avèrera finalement très positive. Il peut y avoir une difficulté relationnelle à aplanir, un obstacle à franchir, et ce que vous ferez sera juste, totalement adapté à la situation. Si malgré tout vous doutez du résultat, il n'est pas conseillé d'en parler à tout le monde autour de vous, mais demandez conseil à votre garde rapprochée, on vous dira exactement quoi faire.

Vierge

Soit c'est vous qui travaillerez aujourd'hui, 2e décan, soit vous ferez travailler quelqu'un d'arrache-pied, et ce sera probablement l'un de vos enfants. Vous êtes généralement très strict sur les études de vos chères têtes blondes et vous avez raison. C'est une base indispensable pour se lancer dans la vie. Mais souvent les enfants ne l'entendent pas de cette oreille et ils n'ont qu'une envie : jouer. Laissez-les faire, mais en contrepartie faites-les travailler aussi longtemps qu'ils jouent.

Balance

Le 2e décan a besoin d'action en ce moment, de s'engager dans quelque cause à défendre, mais c'est dimanche ! Engagez-vous surtout à vous occuper de vous ! Lâchez un peu prise et profitez de cette journée de repos pour vous chouchouter, vous cuisiner de bons petits plats ou vous faire d'autres petits cadeaux de ce genre. Si personne ne le fait, il est nécessaire que vous le fassiez pour vous car le plaisir est un moteur indispensable. Ou plutôt un carburant !

Scorpion

Chez vous, la Lune se fâche avec Mars provoquant en vous des émotions fortes, et plus de la colère à mon avis que de la passion amoureuse. Surtout 2e décan. S'il est bon de laisser sortir ce genre d'émotions, il ne faut pas non plus que ce soit une arme pour avoir une emprise sur l'autre. Lui faire peur pour mieux le ou la maîtriser est plus révélateur d'une faiblesse que d'une force. Essayez de vous contrôler au lieu de vouloir contrôler les autres.

Capricorne

Vous serez bricoleur aujourd'hui, soit vous ferez des réparations dans la maison, soit c'est l'âme d'un proche que vous sonderez et que vous tenterez de réparer. Le problème est que cette personne n'aura peut-être pas envie d'aller mieux, même s'il ou elle vous dit le contraire. Parfois on veut quelque chose consciemment alors qu'inconsciemment on veut le contraire. C'est le gros problème que pose l'inconscient, qui est parfois plus fort que le moi conscient.

Verseau

Vous serez très mécontent de vous ou d'un proche qui vous a manqué de respect. Mais, aussi surprenant que cela paraisse, vous ferez preuve de mansuétude. Ce n'est pas votre genre, c'est vrai, vous êtes plutôt brut de décoffrage, mais la présence de Jupiter en Balance vous incite à être plus tendre avec vous-même, ce qui est rare, plus conciliant avec autrui, plus ouvert, tout en continuant à être très à cheval sur les marques de respect que l'on vous doit.

Poissons

Aujourd'hui encore, vous serez dans une oasis de paix et de détente, profitez-en car une dissonance Soleil/Neptune s'annonce et elle va créer ou recréer du doute. Cela ne concernera heureusement que peu de Poissons, ceux qui sont nés autour des 27, 28 voire 29 février. Mais peut-être aussi si vous êtes de début mars car Neptune est très proche de vous. Il se peut que vous soyez sur un nuage et que vous soyez obligé d'en redescendre. Le 3e décan et le début du signe n'en auront, en principe, aucun écho.