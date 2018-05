L'horoscope du 27 mai 2018

publié le 27/05/2018 à 07:06

Bélier

La semaine prochaine sera excitante pour les natifs de mars, Mercure arrive en Gémeaux et va former un bon aspect avec Mars. Vous aurez beaucoup à dire ! Mais ça ne sera pas du tout le cas aujourd'hui où vous aurez au contraire tendance à faire des mystères, quitte à inquiéter ceux qui vous entourent car ce n'est pas votre manière habituelle de faire. Mais peut-être êtes-vous blessé dans votre coeur par Vénus et Saturne et préférez-vous ne pas vous exposer aux autres, 1er décan.

Taureau

Le 2e décan recevra de bons influx de Vénus à partir de demain, elle donnera de la valeur à vos relations avec votre entourage, elles seront une source de plaisir. Un petit déplacement peut également vous changer agréablement les idées. A moins que vous ne fassiez de bonnes affaires financières dans la semaine à venir, ce qui est très possible. Mais si vous boursicotez, surveillez un possible krach ou une bulle qui ne peut qu'éclater très bientôt (d'ailleurs, cela pourrait déjà être d'actualité).

Gémeaux

Mercure débarque chez vous mardi qui vient et c'est une facilité qui sera octroyée à certains natifs du 1er décan ; les contacts et les apprentissages, seront favorisés. Et comme il y a le Bac dans la ligne de mire pour beaucoup (vous ou vos enfants), il est peut-être temps de commencer les révisions, si ce n'est pas déjà fait. Avec Mercure chez vous jusqu'au 12 juin, vous serez curieux de tout et aurez de la mémoire, une mémoire photographique. Au moment de l'examen, tâchez de visualiser ce que vous avez lu.

Cancer

Les bons aspects planétaires de ce dimanche seront comme une gomme magique qui effacera les mauvaises vibrations et pensées envoyées par Saturne, 1er décan. Le carré Vénus-Saturne est exact aujourd'hui et sera dépassé ce soir, c'est donc une journée qui pourrait être réparatrice. Essayez de n'avoir que des pensées positives, sortez de chez vous, promenez-vous dans la nature ou dans les magasins, tout ce qui peut distraire votre attention de vos problèmes.

Lion

Les tensions vont s'apaiser peu à peu, Mars et Uranus prennent du champ l'une par rapport à l'autre. Mais le problème n'est pas pour autant réglé, 1er décan. Vous restez en colère, ou dans la volonté de résister et même peut-être de vous venger. Pour certains, ce sont des tensions, des angoisses qui se manifestent et que vous pourriez atténuer par la relaxation et surtout grâce à la respiration profonde. Renseignez-vous, c'est une très bonne méthode pour vous détendre et vous en avez besoin.

Vierge

Il y a une rencontre entre Lune et Jupiter aujourd'hui et si vous êtes du 2e décan, elle est très positive ; les bonnes idées pour vos affaires se multiplient. Vous êtes déjà favorisé depuis quelques mois et ça marche bien pour vous, Neptune pouvant pour une fois jouer un rôle positif et vous faire crouler sous les propositions, les contrats, etc. Mais Jupiter est rétrograde, aussi les choses ne sont peut-être qu'à l'état de projet ; elles se concrétiseront après le 11 juillet.

Balance

L'étau saturnien se desserre pour les natifs de début octobre, qui seront quand même encore un peu moroses aujourd'hui. Mais le bien-être revient demain, votre énergie aussi et ce sera grâce à de bons influx de Mars qui sont déjà en place mais étaient barrés par Saturne. Vous les sentirez dès la semaine prochaine et pourrez agir alors de manière positive. Jusqu'à mercredi, ce sont ceux de septembre qui profitent de Mars et de sa volonté, sa détermination : utilisez-les.

Scorpion

Lune et Jupiter se rencontrent chez vous, voilà de quoi vous donner des émotions fortes, intenses, comme vous les aimez. L'eau tiède, ce n'est pas pour vous ! Les plus concernés sont ceux du 2e décan et en particulier ceux qui ont vu le jour autour du 9 novembre. Un mariage en vue ? A moins que Jupiter ne vous montre sa face matérielle et que l'argent ne rentre plus facilement. Cela dit, vous pourriez aussi être sur le point de faire un achat conséquent (jusqu'en août).

Sagittaire

Vous serez plus intériorisé que d'habitude et même peut-être que vous serez mieux chez vous que dehors, ce qui ne vous arrive pas souvent. Seriez-vous patraque ? Il est possible que vous ayez commis quelques excès hier soir, nourriture ou boisson, et vous les payez aujourd'hui, cela arrive... Sinon, un travail peut aussi vous retenir à la maison, quelque chose qui fera travailler vos neurones et même parfois vos mains. En tout cas si vous êtes né en novembre : Mars vous lancer des défis.

Capricorne

Vous apprécierez la fusion Lune/Jupiter si vous êtes du 2e décan, elle vous fait prendre conscience de vos belles progressions, surtout né vers le 7 janvier. Elle est également favorable à vos projets de toute nature, auxquels vous penserez avec plaisir en ce dimanche. Vous en imaginerez les développements futurs, tout en gardant les pieds sur terre. Né fin décembre, Vénus et Saturne se séparent aujourd'hui, vous vous sentirez mieux, moins épuisé ou moins triste.

Verseau

La conjonction Lune/Jupiter brille au zénith de votre zodiaque et met l'accent sur des réussites récentes ou à venir, plus pour le 2e décan que pour les autres. En effet, il se passe des choses différentes pour ceux de janvier : comme nous l'avons vu Uranus est en aspect dynamique et Mars est chez vous, une conjoncture un peu brutale et difficile à interpréter car Uranus ne passe par le Taureau (où elle se trouve depuis le 15 mai) que tous les 84 ans. Et sa dernière dissonance avec Mars alors qu'elle était dans ce signe date de 1934.

Poissons

Pour vous aussi la rencontre Lune/Jupiter est un cadeau du ciel, d'autant qu'elle active d'autres aspects de votre thème. Mais attention à ne pas rêver trop fort. En effet, Neptune est impliquée dans la conjoncture et même si elle reçoit de bons aspects, et peut-être parce qu'elle reçoit de bons aspects, vous ne verrez pas toujours la réalité en face. Vivez ce que vous avez à vivre, ne vous en empêchez pas, mais gardez dans un coin de votre tête que cela pourrait être un leurre.