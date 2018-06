L'horoscope du 25 juin 2018

publié le 25/06/2018 à 06:28

Bélier

Saturne joue toujours un rôle de frein, d'autant plus difficile à vivre que vous êtes impatient de nature. 1er décan, la réflexion doit prendre la place de l'action. Mais pas pour le moment ! Une fois Saturne partie (en fin d'année) vous retrouverez toutes vos possibilités d'action, sans aucune entrave. Pour le moment, vous n'avez le plus souvent que des obstacles, des refus, et certains ont même pu être victimes d'un licenciement économique pénible sur le plan émotionnel.

Taureau

Uranus vous incite à briser un schéma, 1er décan, mais le bon aspect de Saturne indique que vous en tirerez une leçon très bénéfique pour votre progression. Il est toujours difficile pour un Taureau d'évoluer, de changer : vous êtes un signe fixe, ennemi justement de tout ce qui pourrait bouger sans votre consentement ! Mais Uranus se fiche de votre volonté et crée les conditions, parfois difficiles à accepter, d'une ouverture et surtout d'un changement de direction.

Gémeaux

Vous aussi êtes influencé par cette opposition Soleil/Saturne, ressentie par tous les 1ers décans. Pour vous, il s'agit de vous serrer la ceinture ou de faire un régime. C'est vrai, c'est bientôt les vacances, mais se priver en période Cancer, où votre gourmandise est généralement accentuée, ce n'est pas facile. Toutefois, cette semaine encore vous êtes encouragé par Mars qui stationne en bon aspect de votre décan (né fin mai) et vous voit plus accrocheur, plus volontaire.

Cancer

1er décan, c'est votre anniversaire mais avec une opposition Soleil/Saturne vous n'êtes pas dans les meilleures conditions, quelque chose vous tracasse. On sait que pour une grande majorité c'est un choix qui vous fait hésiter, un problème de couple ou d'association, mais vous avez une porte de sortie avec le bon aspect d'Uranus. Il faut juste parvenir à oublier ce qui est obsolète, ce à quoi vous devez ou avez renoncé, au profit de quelque chose de nouveau et de très différent.

Lion

Votre vie quotidienne est parfois difficile, natif de fin juillet, les influx de Saturne pouvant représenter un manque ; vous n'êtes pas aidé comme vous le devriez. Ou alors vous avez mal quelque part (les os ?) et personne ne peut vraiment vous aider, sauf quelques médicaments anti-douleur. Mais êtes-vous seulement allé consulter votre médecin ? Le Lion fait souvent traîner et ne va consulter qu'au dernier moment... C'est dommage, vous devriez changer vos habitudes !

Vierge

Vous n'aurez aucun reproche à faire à la conjoncture, au contraire, elle vous aide à vous construire une réputation sans faille et à vous faire des relations utiles. Cela concerne, bien entendu, les natifs du mois d'août et grâce aux bons influx de Saturne et Uranus vous pourriez aussi être très content d'une nouveauté, qui va prendre beaucoup de place dans votre vie. Peut-être une activité différente de la première, mais que vous pourrez faire en même temps.

Balance

Saturne vous demande, 1er décan, de lâcher prise ; vous cherchez à aider l'un de vos proches à être plus responsable et plus mature, mais cela doit venir de lui, elle. Vous ne pouvez rien faire à sa place, ni le/la faire changer, encore une fois cela doit être son choix et non le vôtre. S'il s'agit d'un de vos enfants, ce qui est probablement le cas, il ne s'agit pas de laisser tomber, mais d'accepter qu'il ou elle ait d'autres priorités que celles que vous voudriez qu'il ait.

Scorpion

Une semaine qui vous verra sérieux, appliqué mais vous obtiendrez des résultats dont vous ne pourrez que vous féliciter. Vous en aurez de très bons échos. Certes, le 1er décan vit des moments un peu difficiles, mais la dissonance qu'Uranus vous envoie n'est pas négative, elle vous pousse juste à évoluer. Né autour du 29, les bons influx du Soleil et de Saturne mettent certaines de vos qualités en avant, votre persévérance et votre obstination à réussir en dépit des obstacles en faisant partie.

Sagitaire

Si Saturne joue sur vous un rôle privatif, c'est probablement dans le domaine de l'argent, du confort, des gratifications. Cela ne peut que vous manquer, 1er décan. Mais dans une certaine mesure car vous avez une grande qualité, vous vous adaptez facilement aux situations. Certes, vous détestez les obligations mais avec Saturne vous êtes forcément plus raisonnable. A moins qu'elle ne soit (Saturne) dans l'avidité, ce qui arrive. Avidité financière, gourmande, etc.

Capricorne

Selon votre âge, Saturne dans votre signe provoque soit des ennuis de santé, soit des difficultés à vous faire accepter dans un groupe ou dans une équipe. Et c'est sans parler des problèmes de couple que certains peuvent rencontrer. En ce qui concerne les ennuis de santé, cela peut être en rapport avec les os, le dos, et parfois l'estomac. Les douleurs sont physiques, mais ne cacheraient-elles pas une douleur morale ancienne et que vous n'avez jamais vraiment acceptée ?

Verseau

Les influx saturniens ne vous concernent que si vous avez passé un certain âge et que vous êtes plus vulnérable, que vous avez moins de défenses immunitaires. Dans ce cas, vous attrapez plus facilement tout ce qui traîne... Il vous est donc conseillé de consulter et demander à votre médecin comment vous pourriez booster vos défenses. Il se peut aussi que l'âge soit un souci à tous les niveaux, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée.

Poissons

Aucun souci avec la conjoncture de la semaine, notamment si vous êtes de février. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes plus fort et avez les pieds bien ancrés dans le sol. En outre, vous êtes en train, grâce à Saturne et à Uranus, de faire émerger un potentiel que vous aviez enfoui depuis votre enfance et qui ne demande à présent qu'à s'exprimer. Saturne représentant (entre autres) les ambitions, il se peut que vous vous découvriez de nouveaux objectifs.