L'horoscope du 23 juin 2018

publié le 23/06/2018 à 06:51

Bélier

Un problème d'argent, qui restera à l'arrière-plan, peut néanmoins influencer vos humeurs du week-end. Cela concerne le 2e décan et une éventuelle dette. Nous en avons déjà parlé, Jupiter se trouve en Scorpion, un de vos signes financiers et donc la Lune d'aujourd'hui et demain sera elle-même en Scorpion et conjointe à Jupiter. De quoi réveiller le problème qui reste, la plupart du temps, dans l'ombre. Mais là, vous serez probablement obligé de le regarder en face.

Taureau

Vous pourriez avoir l'impression que tout le monde vous en veut, 1er décan, notamment votre conjoint. Mais à qui la faute ? Posez-vous les bonnes questions. Vous auriez naturellement tendance à penser que vous n'avez rien à voir dans le problème, que vous n'avez rien fait de mal. C'est probablement vrai, mais vous avez peut-être trop voulu faire le bien de l'autre et avez pesé sur lui ou elle, sur ses choix et décisions. Et cet excès pourrait être responsable du problème.

Gémeaux

Vos réflexions tourneront autour de ce que rapporte votre travail, de vos gains. Et si cela semble aller mieux pour le 1er décan, ce n'est pas le cas du 2ème. Et c'est encore une fois à cause de la dissonance de Neptune, exacte en ce moment pour ceux qui sont nés autour du 7 juin. Il est temps d'ouvrir les yeux sur le schéma inconscient qui dirige votre vie, alors que c'est vous qui devriez la diriger. Mais en ce moment vous êtes affaibli par de multiples expériences négatives.

Cancer

Avec la Lune en Scorpion ce week-end, vous déborderez de charme et de séduction. De bons moments avec les enfants ou au spectacle au programme. Cinéma, théâtre, concert, tout sera bon car vous y serez particulièrement réceptif (1er et 2e décan). 3e décan, Mercure entame un bon aspect avec vous, très peu durable - une demi-journée pour chacun mais elle sera l'occasion d'un rendez-vous ou d'un courrier ou d'un coup de téléphone qui vous remuera intérieurement.

Lion

Vous ne serez pas vraiment d'humeur, certaines émotions que vous gardiez enfouies referont surface malgré vous et provoqueront de l'anxiété pour certains. De toute façon, si vous êtes du 1er décan, vous n'êtes pas dans une période de grande stabilité, il faut vous y faire : vous faites ou allez faire un pas en avant et c'est toujours un mouvement qui provoque un déséquilibre. Et comme on dit " on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs " !

Vierge

Restez dans le moment présent, n'anticipez rien même si c'est du positif. Il est important aujourd'hui que vous soyez totalement présent pour vos proches. Ils auront besoin que vous ayez les idées claires car l'un d'entre eux vous demandera des conseils, ou votre avis sur sa situation. Et vous êtes suffisamment fort en ce moment pour qu'on ait envie de s'appuyer sur vous et d'écouter ce que vous avez à dire. Cette force émane de vous, parfois sans que vous en soyez conscient 1er décan.

Balance

S'il y a bien quelqu'un qui sait réparer les autres et les empêcher de dramatiser, c'est vous. Vous en ferez la preuve aujourd'hui avec l'un de vos proches. En particulier si vous êtes né les premiers jours d'octobre : vous aurez grand besoin de vous sentir utile et d'aider l'autre à aller mieux. Cependant, n'oubliez pas que tout le monde ne veut pas être aidé et que parfois les efforts que vous faites sont vains. C'est très décevant pour vous, mais on ne peut pas aider tout le monde.

Scorpion

Chez vous, la Lune active Uranus et Mars, aussi ne vous étonnez pas si vous avez la tête à l'envers, natif d'octobre et début novembre. Le terrain n'est pas stable, certains pourraient même avoir l'impression d'être dans un champ de mines posées par l'autre : y aurait-il un fort ressentiment entre vous et un partenaire affectif ou professionnel ? C'est possible, et vous pouvez même être au bord de la rupture. Cela dit, c'est peut-être rattrapable si les attitudes changent...

Sagittaire

Dans l'idéal, il faudrait préférer l'ombre à la lumière, opérer un léger recul vous aidera à prendre vos décisions sans subir d'influences, surtout né début décembre. Neptune n'est plus dans vos pattes et ne le sera plus jamais, et il faut espérer que vous en avez tiré la leçon qui s'imposait à l'époque, à savoir qu'il fallait vous stabiliser, arrêter de vivre sans aucune ligne directrice ni volonté de construire quoi que ce soit, en vous engageant par exemple.

Capricorne

C'est une bonne journée pour faire des projets, pour vous personnellement ou à deux. La Lune rencontre Jupiter, vous pourrez voir grand et loin 2e décan. Que vous projetiez un voyage, ou que vous mettiez une stratégie sur pieds pour obtenir un poste dont vous jugez qu'il est pour vous, vous aurez ça en tête aujourd'hui et si vous pouvez en parler avec un proche, ce sera encore mieux car il vous remettra les pieds sur terre. Avec Jupiter, on ne les a pas toujours...

Verseau

Comme on dit, vous serez mal luné et il est vrai que la Lune en Scorpion n'est pas votre amie car elle active tous vos ressentiments et tout problème en cours. Il est vrai que les natifs du 1er décan, en tout cas certains, sont dans la tourmente que ce soit à cause d'Uranus (changement de vie si vous êtes né les 20, 21 janvier) ou à cause de Mars si vous êtes de fin janvier (irritation permanente, ou excès d'impulsivité). Mais ça roule pour le 2e décan qui reçoit à présent un bon aspect de Vénus, favorable à vos amours et à votre équilibre personnel.

Poissons

Vous êtes bien loti ce week-end, car l'évasion est au programme sous quelque forme que ce soit. A travers un déplacement, une lecture, un spectacle. Ce que vous verrez ou entendrez vous fera rêver et vous permettra de prendre de la distance par rapport à ce qui vous ennuie, surtout 2e décan né autour du 7 mars. Cela dit, vous n'êtes pas forcément ennuyé, cela dépend de votre thème natal. Vous pouvez au contraire obtenir un beau succès et être très influent sur les autres.