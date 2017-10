L'horoscope du 30 octobre 2017

publié le 30/10/2017 à 06:37

Bélier

Trois planètes en Scorpion risquent d'accentuer votre besoin de tout contrôler, d'avoir une emprise sur le monde et sur votre partenaire ; gare à la jalousie, qu'elle vienne de vous ou de l'autre et que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle. Ne soyez pas parano mais restez attentif, certains pourraient vous envier. 2e décan, la pleine Lune sera pour vous cette semaine et peut vous permettre de faire une bonne affaire (fin de semaine). 3e décan, un accord sera trouvé avec un partenaire.

Taureau

Les questions concernant votre couple, ou votre besoin de rencontrer quelqu'un sont centrales cette semaine, avec une chance à saisir pour le 1er décan. En effet, l'opposition de Jupiter va s'accompagner sous peu de sa conjonction à Vénus, une belle opportunité si vous êtes de fin avril. 2e décan, c'est la pleine Lune qui vous marquera cette semaine puisque la Lune sera chez vous (samedi) : un choix à faire ? 3e décan, ne soyez pas trop entier et exigeant si vous voulez conclure une affaire.

Gémeaux

Les natifs de mai sont privilégiés cette semaine, ils vont pouvoir prouver qu'ils ont de la ressource et de l'énergie à revendre quand il s'agit d'entreprendre quelque chose. Ils vont montrer qu'ils ont du muscle ! Mais ils pourraient aussi en avoir besoin pour gérer des jalousies autour d'eux. 2e décan, c'est la pleine Lune qui sera l'événement de la fin de semaine pour vous, mais elle ne sera pas top pour vos amours ou votre bien-être personnel. 3e décan, Vénus vous sourit largement et vous ouvre des portes.

Cancer

Après la jolie rencontre Soleil/Jupiter, vous vous sentez important, on vous a mis sur un piédestal 1er décan, et cela devrait se poursuivre jusqu'au 25 novembre. Mais cela s'accompagne, pour certains, d'efforts à fournir ou de petits problèmes intimes que vous seul pouvez régler. 2e décan, la pleine Lune de samedi sera positive et annonce une bonne période, côté coeur ou amitié. 3e décan, Mercure fait le job cette semaine et vous offre des rendez-vous ou des contacts de qualité.

Lion

Vous serez assez paradoxal, natif du 3e décan. A la fois satisfait de votre complicité avec un proche et mécontent voire très critique à l'égard d'un autre proche. Mais pas sûr qu'il s'agisse de deux personnes différentes... Difficile de le savoir, mais comme les signes doubles ne sont pas impliqués, une seule pourrait être concernée par votre ambivalence. 2e décan, la pleine Lune de samedi vous invite à faire un choix entre vie privée et vie publique. 1er décan, ça déménage, au propre ou au figuré.

Vierge

C'est presque du tout cuit pour les natifs du mois d'août, les affaires marchent bien et auraient même tendance à se multiplier, de même que vos centres d'intérêt. Votre habileté est décuplée par Jupiter, mais votre curiosité également. Vous pourriez apprendre ou transmettre quelque chose qui vous passionne. 2e décan, la pleine Lune de samedi vous est bénéfique, je vous dirai pourquoi un peu plus tard dans la semaine. 3e décan, une négociation un temps retardée peut tourner en votre faveur.

Balance

La semaine ne sera pas de tout repos pour le 3e décan, surtout dans le domaine relationnel. Vénus et Uranus vous réservent des moments de tension (jeudi). Mais le problème n'est pas nouveau et vous ne devriez pas avoir de mal à trouver la parade pour ne pas vous laisser imposer quelque chose. 2e décan, la pleine Lune de samedi vous regarde, mais vous fait hésiter sur une dépense utile ou futile. 1er décan, Mars et encore sur votre Soleil : vous êtes proactif et très décidé à vous imposer.

Scorpion

La semaine démarre bien, surtout pour ceux d'octobre, la Lune et Jupiter s'unissent pour vous donner une vision plus large des opportunités qui s'offrent à vous. Et il doit y en avoir, surtout que vous n'avez aucune dissonance sur votre décan et que Jupiter n'en reçoit pas non plus. 2e décan, la semaine sera marquée par une pleine Lune très agréable, qui vous donnera l'opportunité de séduire ou... d'être très créatif, intuitif. 3e décan, Mercure vous colle toute la semaine et met l'accent sur la communication, les rendez-vous, les démarches.

Sagittaire

Vous recevrez encore les influx passifs du Scorpion jusqu'à vendredi, puis vous retrouverez votre énergie habituelle, 1er décan, et votre volonté d'aller de l'avant. D'ailleurs vous aurez l'occasion de voir un projet progresser (mercredi) grâce à un éventuel coup de main. 2e décan, une semaine marquée par une pleine Lune qui oppose Taureau et Scorpion, des secteurs liés au travail et à la forme. C'est votre forme au plan mental qui pourrait être en berne. 3e décan, pas de souci sauf ceux de Saturne !

Capricorne

Vous aussi vous démarrez bien la semaine, vous serez à l'écoute de vos proches, compréhensif et de très bon conseil, 1e décan. Une conversation vous marquera ! En effet, Mars est toujours dans votre mi-Ciel (boulot, objectifs) et il faudra vous battre avec votre hiérarchie à propos d'une décision. 2e décan, la pleine Lune de samedi vous sera favorable, vous serez fier de vous, ce qui n'est pas souvent le cas ! 3e décan, une aide un peu providentielle pourrait vous être accordée.

Verseau

Une promotion ou une belle évolution dans votre carrière vous attend si vous êtes né en janvier ; et cela devrait être au premier plan en ce début de semaine. Toutefois, la conjoncture peut être interprétée différemment et vous valoir quelques tracasseries du genre administratif ou légal. 2e décan, vous serez sensible à la pleine Lune de samedi qui vous verra partagé entre deux domaines : travail et famille. 3e décan, un important échange ou une démarche décisive pour vous cette semaine.

Poissons

A priori, une bonne semaine pour les trois décans, avec un avantage au 1er qui reçoit des influx épanouissants de Jupiter. L'argent pourrait rentrer plus facilement, à moins que vous ne constatiez une amélioration un peu dans tous les domaines. Un beau voyage peut aussi vous enchanter. 2e décan, vous recevrez la pleine Lune, en bon aspect avec Neptune : quelqu'un vous aidera à mieux comprendre votre situation. 3e décan, on vous confiera quelque chose, un secret peut-être ou une info importante.