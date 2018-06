L'horoscope du 2 juin 2018

publié le 02/06/2018 à 07:01

Bélier

Vous aussi vous serez sensible à l'opposition Vénus/Pluton si vous êtes né après le 9 avril. Une situation désagréable semble se répéter à intervalles réguliers. Cela peut devenir une véritable obsession parce que vous vous sentez dans une impasse et vous avez l'impression que vous n'en sortirez jamais. Mais ce n'est pas la réalité ; la réalité c'est que la roue tourne - certes lentement avec Pluton - mais cela demande toujours du temps de sortir de la répétition.

Taureau

Vénus et Pluton vous regardent avec bienveillance, natif du 3e décan. Vous aimez follement, mais veillez à ne pas mettre l'objet de votre flamme sous cloche. Plus vous aimez, plus vous resserrez les mailles du filet parce que vous avez peur de perdre l'autre, qu'il ou elle ne vous échappe... Mais plus vous le mettrez en cage, plus vous augmentez le risque qu'il ou elle vous quitte, ne serait-ce que pour pouvoir respirer et exister par lui-même ou elle-même.

Gémeaux

Il est encore question de Mercure et Mars qui restent en harmonie et vous donnent du répondant pendant quelques jours. Rien ne vous désarçonnera. Vous aurez réponse à tout, en particulier si vous êtes du 1er décan, né fin mai. En réalité, vous avez souvent

Cancer

Ne laissez pas trop vos rêves prendre les commandes, sinon vous serez distrait et vous risquez de vous faire mal : brûlures ou coupures sont à craindre. Rien de très grave évidemment, mais ce sera gênant, voire handicapant si vous avez mal à une main ou à un pied. 2e décan, Vénus est pile en bonne harmonie avec Neptune et vous fait toucher du doigt l'amour inconditionnel. On peut cependant se demander si le côté fusionnel de la relation n'est pas excessif.

Lion

Mercure et Mars sont vos alliées, surtout Mercure et quelqu'un aura la gentillesse de dire à votre place tout le mal que vous pensez d'une certaine personne. 1er décan, il est vrai que vous en voulez à quelqu'un (opposition de Mars si vous êtes né fin juillet) et que vous craignez d'aller trop loin si c'est vous qui lui dites le fond de votre pensée. En revanche, 2e décan, les influx solaires braquent un projecteur sur l'un de vos projets ou sur une belle amitié.

Vierge

Que faire pour combler le vide laissé par le fait que vous ne travaillez pas ce week-end ? Eh bien, trouver de quoi bricoler dans la maison ou au jardin. C'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas rester inoccupé et si vous n'êtes pas un manuel, un bon livre ou des jeux cérébraux feront l'affaire. 2e décan, né autour du 9 septembre, il semble que vous soyez enclin au pardon ces jours-ci, mais est-ce que la personne mérite vraiment que vous lui pardonniez ?

Balance

Mercure positive vos contacts et déplacements, natifs de fin septembre-début octobre. Mais une dissonance de Pluton peut angoisser ceux des 13, 14 octobre. En effet, Vénus entame une dissonance avec Pluton qui va durer jusqu'à vendredi prochain et qui peut faire remonter des peurs ou des sentiments négatifs. En outre, certains pourraient prendre une décision qui ira à l'encontre de leurs intérêts... ou aimer quelqu'un qui ne souhaite pas leur bonheur.

Scorpion

Le 1er décan est encore déstabilisé par un changement, un déménagement, ou par le fait de devoir tourner une page. Et cela a un fort impact émotionnel. Vous pourriez être tout chamboulé par ce qui s'est passé si vous êtes du tout début du signe. Mais ces jours-ci, ce sont ceux de fin octobre qui sont mal à l'aise, à fleur de peau, mais moins que les autres. Cela dit, si vous êtes dans une situation qui crée des émotions fortes, c'est quelque chose qui peut être durable.

Sagittaire

Il se peut que vous soyez sensible à la dissonance Vénus/Pluton qui risque d'accentuer la jalousie de votre conjoint et l'inciter à vous poser mille questions. A moins que ça ne soit vous qui ayez une petite crise de jalousie, en particulier si vous êtes du 3e décan, et né autour des 12, 13 décembre. Mais la conjoncture peut aussi se manifester sur le plan matériel et vous auriez alors obligation, pour certains, de faire un grand ménage et de redresser votre situation.

Capricorne

Vénus en Cancer a entamé une opposition avec Pluton (qui se trouve chez vous) et si vous êtes du 3e décan, un problème relationnel vous prend la tête. Il peut même vous obséder car vous vous demandez qui est responsable. Ou alors vous ne vous le demandez pas et vous accusez l'autre parce que les preuves sont contre lui/elle, sans vous remettre en cause vous-même. Or, l'autre n'est évidemment pas seul responsable de tout, vous avez votre part.

Verseau

Soit vous développez une énorme puissance de travail, 1er décan, soit vous utilisez vos forces pour lutter contre des propos qui visent à ternir votre réputation. Il s'agit peut-être d'une simple remarque que vous prendrez mal parce que vous êtes éruptif en ce moment, très irritable et que le moindre mot de travers vous fait bondir. Mais vous pouvez aussi être sur les nerfs parce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un et qu'elles ne viennent pas assez vite.

Poissons

Pluton et Vénus s'opposent mais seront toutes deux en phase avec vous 3e décan. Surtout né autour du 11 mars, vous serez dans un état un peu passionnel. Avec tout ce que cela peut comporter de fortes émotions et de violence des sentiments. Vous vous sentirez comme magnétisé par celui ou celle qui provoquera en vous de tels sentiments. Le problème ce sont les prochains influx de Neptune, qui laissent penser que la relation peut se révéler toxique à la longue.