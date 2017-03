L'horoscope du 2 mars 2017

publié le 02/03/2017 à 06:38

Poissons

Une journée qui va trancher avec les précédentes, vos échanges seront sans aucune agressivité et le monde vous semblera, peu ou prou, un meilleur endroit où vivre. Les dissonances sont non seulement terminées, mais vous disposez d'une association entre le Soleil et Neptune, dont je fais souvent état dans votre horoscope. L'aspect est exact aujourd'hui et éclaire surtout les natifs de début mars qui trouvent leur compte dans un travail lié au bénévolat. Mais un problème peut aussi prendre de l'ampleur.

Bélier

Un rythme un peu plus lent aujourd'hui, mais cela vous fera du bien de vous poser un peu et de plus vous préoccuper de vos affaires de coeur que des affaires tout court. La Lune en Taureau vous invite à rechercher un confort maximal, à ne pas vous prendre la tête sur n'importe quoi, et à profiter du moment présent. Cela dit, si vous êtes né autour du 3 avril, Vénus stationne sur votre Soleil et il se passe certainement quelque chose de doux, de tendre et qui est comme du miel pour vous.

Taureau

On pourra compter sur vous, sur votre sens pratique et sur votre capacité à trouver des solutions à tout problème matériel ou autre. On vous exprimera de la reconnaissance ; ce qui n'est pas souvent le cas, les gens étant naturellement ingrats. Mais si vous êtes né les premiers jours de mai, vous attirez la gratitude en ce moment car ce que vous faites est généreux et désintéressé. Vous apportez votre aide sans rien attendre en retour et certains ont même un projet ambitieux concernant l'humanitaire.

Gémeaux

Restez sur la réserve, la dissonance Soleil/Neptune est encore active et vous risquez de vous égarer, surtout 2e décan, dans une histoire trop compliquée, voire toxique. Avec Neptune, on ne sait jamais sur quoi on tombe, et à l'image de cette planète gazeuse, les situations sont souvent impossibles à contrôler ; vous croyez tenir quelque chose entre les mains, mais tout vous échappe. Les plus touchés sont ceux des 1er, 2, 3 juin, sachant que l'aspect est en phase terminale, heureusement.

Cancer

On oublie les tensions de ces derniers jours, la paix revient en vous et autour de vous. Grâce à une amicale présence et à de bons conseils, vous respirez de nouveau. Mais le 3e décan a eu très chaud ! En revanche, 2e décan né autour du 5 juillet, Vénus stationne au zénith de votre ciel et cela peut autant indiquer que vous êtes en train de prendre un certain pouvoir dans votre travail, que vous vous faites apprécier de tous côtés, qu'au contraire créer un désaccord avec vos chefs.

Lion

A priori, vous n'êtes pas trop sensible à l'association Soleil/Neptune. Néanmoins soyez prudent, ne prenez ces jours-ci aucun engagement financier, ou autre. Il peut y avoir une forme d'arnaque, quelque chose de faux, une belle image et rien derrière... Vous serez sensible à cette conjoncture si vous êtes du 2e décan, né autour du 4 août, alors que les autres décans ne devraient pas en avoir d'écho. Le 3e décan étant toujours le mieux servi et ayant entrepris d'élargir son champ d'action.

Vierge

Un proverbe pour vous aujourd'hui : sois une bonne personne mais ne perd pas ton temps à le prouver. Vous n'en avez pas besoin si vous êtes droit dans vos bottes. Bien vous conduire par rapport à vous et à vos valeurs, respecter vos engagements et votre éthique, voilà qui renverra aux autres une bonne image de vous. Toutefois, par bonté, il faut entendre altruisme, générosité et empathie, mais pas le fait de tout passer aux autres - et en particulier à l'autre.

Balance

Et si vous preniez un peu de temps pour vous, sans vous en culpabiliser s'il vous plaît. De toute façon, il vous faut de l'espace pour réfléchir à une proposition. Cela concerne surtout le 2e décan et en particulier ceux qui sont nés autour du 6 octobre : Vénus stationne face à vous peut donc vous valoir une proposition intéressante. Mais elle vous place aussi, éventuellement, face à un choix qui vous fait beaucoup réfléchir. A moins que vous ne viviez une sorte de coup de foudre...

Scorpion

C'est la journée des interrogations, des questionnements, ne faites rien sans y réfléchir soigneusement et contrôlez votre impulsivité, cela vous sera très utile. Posez-vous sinon vous ne pourrez pas réfléchir tranquillement. Certains ont un choix à faire dans le domaine du travail, en particulier ceux qui sont nés autour des 5 et 6 novembre. A moins que vous n'ayez un coup de coeur pour une personne avec qui vous travaillez ou que vous croisez dans votre vie quotidienne.

Sagittaire

On vous donnera des avis, des conseils qui n'iront pas dans le sens de votre désir et vous vous direz que vos interlocuteurs sont jaloux, ou qu'ils n'y connaissent rien. Mais ce sera une manière d'échapper à ce que vous savez intuitivement ! Vous aurez donc tort de ne pas écouter vos interlocuteurs et de rejeter ce qu'ils vous diront sans y avoir réfléchi auparavant. Essayez au contraire d'assimiler leurs paroles, de les digérer, quitte à les rejeter après quand vous les aurez bien disséquées.

Capricorne

Comme promis, il y a moins de perturbations aujourd'hui et il y a même de bonnes nouvelles pour ceux de début janvier. Une séduisante proposition, par exemple. Et cela peut autant se situer dans le domaine personnel que professionnel. De toute façon, tout circule bien en ce moment, grâce aux bons influx du Soleil et de Neptune qui, en plus, vous donnent un formidable flair. Mais plus pour ceux de votre entourage que pour vous-même.

Verseau

Né fin janvier, début février une question de confiance pourrait se poser. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds avec un interlocuteur et cela vous déstabilise. C'est très rapide, l'affaire de 24 ou 48 h et ensuite vous passerez à autre chose : vous n'aimez pas vous arrêter sur ce qui ne va pas, il vous faut toujours aller de l'avant. Est-ce une force, une faiblesse ? Cela dépend, il ne faut pas que cela s'apparente à une fuite, parce que tout ce qu'on fuit nous rattrape un jour ou l'autre.