L'horoscope du 03 mars 2017

publié le 03/03/2017 à 06:21

Bélier

S'il y a une erreur quelque part, ça ne sera vraiment pas votre faute et vous pourrez, à juste titre, vous plaindre du manque de rigueur et de sens pratique des autres. Cela ne vous concernera que si vous êtes né début avril, et encore. Parfois, dans certains cas, il se pourrait que vous ayez attrapé quelque chose, un virus qui ne veut pas partir ou que vous ayez mal transmis un message qui ne sera pas arrivé au bon destinataire. Veillez aussi à ne pas révéler des choses que vous devriez garder pour vous.

Taureau

La conjoncture est excellente car elle vous branche direct, sans aucun filtre, sur les pensées de vos interlocuteurs. Et s'ils veulent mentir, ils en seront pour leurs frais. Vous sentirez que l'autre ne dit pas la vérité, cela s'imposera à vous sans même que vous l'ayez souhaité. Maintenant, la question qui se posera à vous qui n'aimez pas les conflits : est-ce que vous pointez les mensonges ou est-ce que vous laissez filer ? Sachant que vous n'oubliez jamais rien !

Gémeaux

Vous êtes de ceux pour qui la rencontre Mercure/Neptune peut être contrariante, vous aurez du mal à vous faire comprendre ou à comprendre ce qu'on vous demande. Peut-être serez-vous impressionné par quelqu'un au point de perdre les pédales ? En tout cas, on a l'impression qu'on vous n'entendrez pas vraiment ce qu'on vous dira, ou que vous comprendrez de travers (né début juin). Mais vous pouvez vous aussi mal vous exprimer ou avoir à mentir.

Cancer

La conjoncture du jour est positive pour vous, natif de début juillet. Elle accentue votre réceptivité et votre envie de nourrir votre cerveau de nouvelles connaissances. Vous serez à l'affût de tout ce que vous pourrez apprendre, peut-être sur un sujet précis que vous explorez actuellement de fond en comble. Mais d'autres interprétations sont possibles : le secteur des voyages étant occupé par l'association de Mercure et Neptune, vous pourriez planifier un départ, par exemple.

Lion

Vous soupçonnerez tous vos interlocuteurs de la journée de vouloir vous rouler dans la farine et ce sera la même ambiance jusqu'à dimanche. Faites un tri tout de même ! Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même panier... Mais il est vrai que vous êtes entier et que vous ne supportez pas qu'on cherche à vous manipuler ou à vous cacher la vérité. Et c'est ce qui pourrait se passer aujourd'hui et surtout demain, en particulier si vous êtes né autour des 3, 4 août.

Vierge

Né les premiers jours de septembre, vous serez sensible à la rencontre Mercure/Neptune et il faudra vous méfier de toute proposition trop séduisante. Elle ne sera probablement pas honnête, la personne en question n'étant elle-même pas très honnête. Un courrier ou un coup de téléphone pourrait également vous plonger dans l'embarras ou dans l'indécision car vous ne saurez pas comment interpréter ce qu'on vous dira ; les propos de votre interlocuteur manqueront de précision.

Balance

Il y aura un léger problème aujourd'hui dans l'une de vos activités quotidiennes ou dans votre travail. Vous vous tromperez et ferez quelque chose de travers, rien de grave. Vous serez peut-être juste obligé de le refaire, et encore. Mais vous pouvez aussi avoir affaire à un/e collègue que vous soupçonnez de cacher son jeu et de vouloir vous nuire ; mais ce sont les fruits de votre imagination et vous devez remettre ces croyances en question.

Scorpion

Mercure et Neptune accentueront votre intuition et votre perception très juste de ce que les autres cherchent à dissimuler. Les artistes auront, eux, une inspiration généreuse. Avec l'aide de Neptune, Mercure vous branche sur les courants collectifs et vous captez plus facilement l'air du temps, le goût des autres. Et si vous exercez un métier en relation avec la communication, vous y brillerez particulièrement, surtout si vous êtes né autour des 3 ou 4 novembre.

Sagittaire

Méfiez-vous de la conjoncture si vous êtes né les premiers jours de décembre. Vous aurez l'étrange sensation de vous être trompé sur quelqu'un ou sur quelque chose. Vous vous direz que vous avez fait fausse route, que vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Pour les autres Sagittaire, il s'agira simplement d'une erreur d'appréciation, ou de l'obligation de cacher quelque chose à un membre de la famille pour qu'il ou elle n'ait pas de peine ou de gêne.

Capricorne

Vous aussi, natif de début janvier, vous serez branché en direct sur les pensées de vos proches, et cela vous permettra de mieux les comprendre ou de mieux les aider. Votre capacité à éprouver de l'empathie a décuplé depuis quelque temps et il se pourrait même que vous ne compreniez pas ce qui vous arrive. N'essayez pas d'expliquer ni de rationaliser, acceptez tout simplement ce petit cadeau du ciel que vous conserverez pour le restant de vos jours.

Verseau

Vous serez un peu calculateur, un peu manipulateur mais vous aurez absolument besoin d'obtenir quelque chose et, sans vous offenser, tous les moyens seront bons. Après tout pourquoi pas, si c'est dans la sphère professionnelle : à la guerre comme à la guerre. Mais cette attitude n'est pas du tout conseillée dans la sphère privée où, si on vous connaît bien, vous serez vite démasqué. Du coup vous serez probablement très gêné si vous êtes né début février. Agissez tout en délicatesse.

Poissons

Aujourd'hui, ce sont Mercure et Neptune qui sont conjointes, de quoi faire des erreurs de manipulation, de calcul, des lapsus et tout le reste si vous êtes né début mars. Mais vous pourriez aussi, au positif, disposer d'une formidable intuition qu'il faudra écouter, ou d'une belle inspiration si vous êtes artiste ou que vous écrivez. Mais, malheureusement, la plupart du temps vous aurez du mal à ne pas vous tromper et à savoir distinguer le vrai du faux.