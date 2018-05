et Quentin Vinet

publié le 23/05/2018 à 23:14

Développer la télémédecine, relancer les visites à domicile ou encore ouvrir les soins à d'autres professions de santé… Au total, ce sont 19 mesures qui sont préconisées par le député LREM Thomas Mesnier pour désengorger les urgences. Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF), explique sa position sur ces propositions au micro de RTL.



"Ce rapport fait suite à un long travail sur le terrain de Thomas Mesnier, explique Jean-Paul Ortiz, et un certain nombre de ses propositions sont intéressantes car elles sont de nature à mieux reconnaître la place de la médecine libérale dans la médecine non programmée".

Cependant, le patron du CSMF n'est pas en accord sur toutes les mesures proposées : "Nous ne sommes pas favorables à un numéro unique, parce que nous pensons qu'il est important d'éduquer les Français à mieux utiliser nos services de recours aux soins, non programmés ou en urgence".

"Ce qui est important, ajoute Jean-Paul Ortiz, c'est que les systèmes soient inter-connectés entre eux, parce qu'il y aura des erreurs, des zones grises..." Le CSMF est aussi "contre toute obligation individuelle", affirme Jean-Paul Ortiz, avant d'ajouter : "Nous sommes pour une responsabilité territoriale collective". Selon lui, "il faut décloisonner notre système de santé".