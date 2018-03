Faut-il vraiment manger 5 fruits et légumes par jour ?

publié le 13/03/2018 à 07:00

Si nous connaissons tous le fameux slogan, on peine pourtant à l'intégrer dans nos habitudes alimentaires. En effet, les fruits et légumes ne sont pas les denrées les plus plébiscitées bien que l'on connaisse leur effet bénéfique sur notre santé. Comment en manger plus chaque jour ? En quelle quantité ? Qu'en est-il des jus, salades composées et morceaux de fruits dans les yaourts ? Que faire si on manque d’appétence pour les radis, endives, concombres et autres abricots, clémentines et pommes ?

- Véronique Mahé, chef du service société à Maxi, partenaire de l’émission

Maxi du 12 au 18 mars

- Ariane Grumbach, diététicienne-nutritionniste, auteure de La gourmandise ne fait pas grossir (Editions Carnets Nord)

La gourmandise ne fait pas grossir

