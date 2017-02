Do you speak djeuns ?

Dico français / ado (Ed First)

- Stéphane Ribeiro , auteur Livre : "Dico français/ado" (Éditions First)

La langue des ados est d'une créativité sans pareille, elle élabore sans cesse de nouvelles trouvailles, s'inspirant de ses voisines (l'arabe, l'argot) ou jouant sur elle-même (le verlan). Toujours en évolution, ces mots viennent également d'Internet (avec YouTube notamment) et les expressions nouvelles contribuent à enrichir notre langue. "Badass", "Chiller", "Gova", "Khey" ou "Miskine" c'est ainsi que nos jeunes s'expriment mais encore faut-il les comprendre ! Que signifie donc tous ce "dialecte" ? Pourquoi affectionnent-ils de parler un langage qu'eux seuls comprennent ?

Wesh pélo ! On s'enjaille ce soir ? On va gol-ri, téma le swagg !

Les jeunes ont leurs expressions bien à eux : "le kiff", "on s'enjaille", "wesh gros", "c'est ma gow" ou encore "j'ai trop le seum". Pour les parents inquiets de ne rien comprendre, on vous traduit tout dans "On est fait pour s'entendre"

