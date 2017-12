publié le 22/12/2017 à 11:10

Tous les urgentistes vous le diront : s'il est une période où ils ne chôment pas, c'est bien au tournant de l'année, entre le réveillon de Noël et celui du Jour de l'An. Sans oublier les réveillons annexes pour contenter les vieilles tantes et les cousins éloignés qui sont de passage.



On s'immerge dans une ambiance de fête. Et c'est parfois la foire au grand s'importe quoi. Je pense au classique parmi les classiques : le coup de bouchon de champagne qui se termine dans l'oeil. On a beau prévenir, chaque année on s'aperçoit qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris.



Je renvoie tous les amateurs de champagne aux conseils de mon caviste. Pour déboucher une bouteille, on tient le bouchon d'une main, et de l'autre on fait tourner la bouteille en l'inclinant légèrement vers le bas. C'est donc la bouteille qui tourne. Juste pour info, le bouchon de champagne dans l'oeil est la première cause de cécité traumatique en France.

Sabrer le champagne, une mauvaise idée

Autre mauvaise idée : sabrer le champagne. D'abord vous êtes à peu près sûr d'en perdre une bonne partie (au prix des bulles, c'est dommage !). Ensuite vous décuplez vos chances de vous couper la main. Et la main, ce n'est pas anodin.



La main regorge de nerfs, de vaisseaux, de muscles et de tendons. On y trouve aussi tout un tas d'os. La main est un organe complexe. Un accident y laisse quasi systématiquement des traces.



C'est pour cela qu'en cas de problème, il ne faut pas laisser traîner et consulter rapidement. Il n'est pas rare de voir des blessures s'infecter, notamment après une coupure due au couteau à huîtres. C'est un autre grand classique de Noël.



Mangez malin le lendemain du réveillon

En parlant du contenu de l'assiette, voyons comment gérer les excès. Car on a beau se promettre d'être sage, on finit toujours par lâcher. Rassurez-vous, nous sommes tous un peu dans le même cas. La fête sans la table, c'est un peu comme le couscous sans pois chiches, les profiteroles sans chocolat, Laurel sans Hardy : ça laisse un goût d'inachevé.



En revanche, c'est le lendemain qu'il faut être malin. Il faut boire un maximum d'eau, car l'alcool vous aura déshydraté. Il ne faut surtout pas tomber dans le panneau de la diète. Il faut certes manger le lendemain du réveillon, mais pas n'importe quoi.



On mise à fond sur les légumes bouillis, et éventuellement une viande blanche grillée. Car si vous craquez pour les restes de fromage et de foie gras arrosés d'un fond de bouteille de liquoreux, vous finirez comme la dinde de Noël : complètement farci.