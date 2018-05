publié le 30/05/2018 à 09:01

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la maladie d'Alzheimer ne progresse pas au sein de la population. Invité sur RTL ce mercredi 30 mai, le Professeur Olivier Saint-Jean, chef du service de gériatrie de l'Hôpital européen Georges-Pompidou, l'a prouvé en s'appuyant sur des chiffres. "Aujourd'hui, il y a 25% d'Alzheimer en moins à un âge donné qu'il y a 25 ans", a-t-il assuré.



"On se rend compte que notre mode de vie nous protège" de cette maladie, a ajouté le spécialiste. Certes, "le vieillissement de la population augmente le nombre de personnes susceptibles d'être concernées, mais toutes les études épidémiologiques montrent qu'il y a 25% de déclin cognitif en moins", précise-t-il.

Selon le Professeur Olivier Saint-Jean, c'est grâce à "notre mode de vie, beaucoup plus favorable" que la maladie ne progresse plus. "Toutes les interactions avec le monde extérieur permettent d'aider nos fonctions cognitives", explique le médecin.

Satisfait du déremboursement des traitements

Le chef du service de gériatrie de l'Hôpital européen Georges-Pompidou s'est par ailleurs montré satisfait de l'annonce qui devrait être faite par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, de ne plus rembourser les traitements censés lutter contre la maladie d'Alzheimer.



"Ils sont totalement inefficaces. Dans les années 1990, toutes les études montraient un effet très modeste, à court terme, pas confirmé sur le long terme et puis au fil des années on s'est rendu compte que notamment sur des patients très âgés, ils étaient source d'effets secondaires redoutables", affirme le Professeur, pour qui ces médicaments étaient "plus dangereux qu'utiles".