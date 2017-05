Pénurie d'antivenin contre les morsures de vipère en région PACA

et AFP

publié le 30/05/2017 à 10:30

En cas de morsure de vipère, il faudra s'armer de patience en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le message qu'a fait passer l'Agence régionale de santé en raison de la pénurie constatée pour les antivenins Viperfav, produits par le laboratoire Sanofi. "Il n'y a plus beaucoup d'antivenin pour tout PACA, les lots qui restent risquent de ne pas suffire, a indiqué le docteur Audrey Boulamery, du centre antipoison de Marseille. Il va falloir gérer des retards de traitement des personnes mordues".



Pour s'approvisionner, la région compte sur la solidarité des autres régions, qui permettrait de pallier la pénurie en acheminant des antivenins pour soigner les patients. "C'est quelque chose qu'on est déjà habitués à faire : tous les centres hospitaliers ne disposent pas de l'antivenin donc on achemine le produit vers le patient ou le patient vers l'antivenin, selon les cas", a expliqué Audrey Boulamery.

Ne pas utiliser un "aspi-venin"

Selon elle, c'est une interruption de la production du Viperfav par Sanofi, qui serait à l'origine du manque. Sanofi Pasteur indique sur la fiche du produit sur son site web que la date de péremption des unités disponibles est prolongée à septembre 2017. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) a quant elle indiqué sur son site le 19 mai que le Viperfav était "en rupture de stock".

En cas de morsure de vipère, il est recommandé de laisser la victime se reposer, et de ne pas utiliser de dispositif type "aspi-venin", inefficace dans ces cas-là. Il faut appeler les secours au plus vite, l'antivenin étant d'autant plus efficace s'il est administré tôt. Le docteur Boulamery rappelle toutefois que toute morsure ne nécessite pas de traitement par Viperfav, car il n'y a pas toujours d'envenimation.