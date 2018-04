publié le 03/04/2018 à 13:37

Une affiche sur Canal+, les trois autres sur beIN Sports. Voici la répartition à la télévision des quarts de finale aller de cette Ligue des champions 2017-2018, auxquels ne participent pas le PSG, comme la saison passée. Monaco éliminé dès la phase de poules, il n'y a plus de représentant français mais quatre espagnols, deux italiens et deux anglais.



Remake de la finale du 6 juin 2017 à Cardiff, la première manche de l'opposition entre la Juventus Turin et le Real Madrid, double tenant du titre, est diffusée sur beIN Sports 1 mardi 3, à 20h45 comme toutes les autres rencontres. L'antenne numéro 1 du groupe qatari propose également le duel 100% britannique Liverpool - Manchester City mercredi 4 avril.

Pour suivre en direct et en exclusivité le duel hispano-allemand entre le Séville FC et le Bayern Munich, il faudra se rendre sur beIN Sports 2, parallèlement à Juve-Real et Real-Juve. Privée des PSG-Real et Real-PSG en 8es, Canal+ propose cette fois un alléchant FC Barcelone-AS Rome mercredi 4 avril, avant une rediffusion en clair sur C8 à 00h20.

Pour les matches retour, la chaîne cryptée n'a pas encore fait son choix. En fonction des résultats, elle optera pour Roma-Barça ou pour City-Liverpool le mardi 10 avril. La rencontre choisie sera rediffusée sur C8 plus tard dans la nuit, à 1h45.

Ligue des champions : le programme des quarts de finale

Tous les matches à 20h45.



Quarts aller :





Mardi 3 avril :

Juventus Turin - Real Madrid

Séville FC - Bayern Munich



Mercredi 4 avril :

Liverpool - Manchester City

FC Barcelone - AS Rome



Quarts retour :



Mardi 10 avril :

AS Rome - FC Barcelone

Manchester City - Liverpool



Mercredi 11 avril :

Real Madrid - Juventus Turin

Bayern Munich - Séville FC



Tirage au sort des demi-finales vendredi 13 avril.



Demi-finales aller les mardi 24 et mercredi 25 avril, retour les mardi 1er et mercredi 2 mai.



Finale le samedi 26 mai à Kiev.