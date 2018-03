VIDÉOS - France-Colombie : les buts de Giroud et Lemar

publié le 23/03/2018 à 21:50

Olivier Giroud a inscrit son 30ème but en sélection, vendredi 23 mars en match amical contre la Colombie, et rejoint Just Fontaine et Jean-Pierre Papin au 5e rang des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Thomas Lemar a doublé la mise à la 26ème minute de jeu sur une action collective magnifique des Bleus. La Colombie a réduit le score deux minutes plus tard par l'intermédiaire de Muriel.



Olivier Giroud, 31 ans et 70 sélections, a marqué dès la 11ème minute après un centre de Lucas Digne mal repoussé par le gardien. Si l'attaquant de Chelsea marque à nouveau en équipe de France, il égalera les 31 réalisations en Bleu de Zinédine Zidane. Olivier Giroud a quitté Arsenal fin janvier pour tenter d'obtenir davantage de temps de jeu à Chelsea et assurer sa place à la Coupe du monde en Russie.

Le classement des meilleurs buteurs en équipe de France est dominé par Thierry Henry, avec 51 buts. Après ce match contre la Colombie au Stade de France, la France se rend en Russie pour une autre rencontre amicale mardi.

#FRACOL 11è

1-0, BUT DE GIROUD ! Digne travaille bien côté gauche, centre ras de terre dans les gants de Ospina... qui la lâche sur Olivier Giroud qui la met au fond ! C'est son 9è but sur ses 9 dernières titularisations !!

Revoir le but ici ¿¿ https://t.co/hlIrLSc33j — Téléfoot (@telefoot_TF1) 23 mars 2018

#FRACOL 26è 2-0

Sidibé pour Griezmann qui talonne pour Mbappé qui dribble puis décale Lemar... Revivez le but de Thomas Lemar sur une action collective SUBLIME de la part des Bleus ! https://t.co/qzw93V08q1 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 23 mars 2018

#FRACOL 28è 2-1

Sur un centre côté gauche de Muriel, personne ne touche le ballon, qui s'en va mourir dans les filets d'un Lloris surpris !

Revoyez la réduction du score colombienne ¿¿https://t.co/wDs9VE2dae — Téléfoot (@telefoot_TF1) 23 mars 2018