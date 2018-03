VIDÉO - Le PSG surclasse Leicester et fait le plein de confiance avant Lyon

publié le 31/07/2016 à 15:19

Le PSG attend l'OL de pied ferme. Déjà vainqueur de l'Inter Milan et du Real Madrid, dominés à chaque fois 3 à 1, le PSG version Unai Emery a surclassé Leicester samedi 30 juillet à Carson, en Californie, grâce à un penalty d'Edinson Cavani (26) et des buts de Jonathan Ikone (45), Lucas Moura (64) et Odsonne Edouard (90). Le club parisien conclut ainsi en beauté sa tournée américaine. Si l'ancien entraîneur du FC Séville a titularisé Cavani, Angel di Maria et Javier Pastor, c'est bien Ikone qui a fait la plus forte impression: déjà auteur d'un but contre le Real, le milieu offensif, âgé de 18 ans, est à l'origine du penalty et a assommé Leicester juste avant la pause en lançant un contre qu'il a conclu par une spectaculaire demi-volée.

Areola sème le doute, les jeunes dans le coup

Le gardien de but Alphonse Areola a lui aussi marqué des points en repoussant les assauts de Leicester, très entreprenant dans le dernier quart d'heure de la première période. Il a notamment détourné au-dessus de sa transversale (31) un coup franc à l'entrée de la surface de réparation de l'attaquant algérien Riyad Mahrez, aligné pour la première fois de l'intersaison par Claudio Ranieri.

À l'heure de jeu, Emery a procédé à six changements, avec la sortie de son trio offensif sud-américain, guère en vue, pour lancer notamment les recrues Hatem Ben Arfa et Grzegorz Krychowiak. Les quadruple champions de France en titre ont continué à dominer et ont ajouté un troisième but à la 65e minute par Lucas Moura, entré peu avant: le Brésilien a repris de la tête un centre de son compatriote Maxwell, décalé par Christopher Nkunku. Odsonne Edouard, lancé dans l'axe par Lorenzo Callegari, a ajouté un quatrième but à la 90e minute en prenant de vitesse son défenseur et en dribblant Kasper Schmeichel.

Thiago Silva, seule ombre au tableau

Avec un bilan de trois victoires et dix buts marqués pour deux encaissés, le PSG est la seule des dix équipes qui participent à l'International Champions Cup, tournoi amical réunissant le gotha européen, à avoir réussi un sans-faute. Seule contrariété de ce séjour américain pour Emery, dont l'équipe a rendez-vous avec Lyon pour le trophée des Champions le 6 août, la blessure à une hanche de Thiago Silva, sorti après seulement onze minutes de jeu mercredi contre le Real.



"Je suis très content de l'équipe, aussi bien des joueurs d'expérience que des jeunes", s'est félicité Emery. "Nous avons un groupe assez large pour réussir une bonne saison", a-t-il souligné, tout en n'excluant pas "l'arrivée de joueurs en attaque", probablement en référence à l'Espagnol Jese, actuellement au Real Madrid.