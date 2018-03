VIDÉO - L'impressionnant "coup de pied Kung Fu" d'un joueur argentin à un supporter

publié le 30/10/2016 à 22:07

Si Sebastián Pol souhaite un jour arrêter le football, nul doute qu'il saura trouver sa place au sein des arts martiaux. Samedi 29 octobre, l'attaquant du club chilien Audax Italiano s'est illustré avec une action hors du commun en adressant à un supporter présent dans les tribunes un formidable coup de pied.



Cette étrange scène, repéré par Le Parisien, a eu lieu dans un stade chilien lors d'une rencontre entre les clubs de Audax Italiano et Universidad Católica qui avec une large victoire pour ce dernier (4-1). Dans les tribunes et sur le terrain, l'ambiance commence à devenir électrique et les injures se mettent à pleuvoir.

C'est alors que Sebstian Pol, visiblement pris d'un coup de sang, passe par-dessus la barrière du terrain. En équilibre sur une barre, il s'approche d'un supporter de l'équipe adverse, sorti des gradins, avant de lui asséner un impressionnant coup de pied latéral dans la veine du désormais célèbre "Kung Fu" d'Éric Cantona en 1995.



La patada de Sebastian Pol al hincha. pic.twitter.com/UaLwL2H3z0 — Mundo ¿¿ Hinchadas (@MundoHincha) 29 octobre 2016

Sans attendre la riposte, le joueur fait volte-face et retourne sur le terrain et est ensuite escorté par ses coéquipiers jusqu'aux vestiaires. Il a été interpellé à la sortie du stade et a passé la nuit au poste de police avec d'autres spectateurs. Libéré dimanche dans la matinée, il a finalement présenté ses excuses publiques, avouant "avoir mal réagi aux insultes et aux crachats".



Carabineros se lleva detenido a Marco Sebastian Pol. pic.twitter.com/U3VqarEtsF — Marcelo Sepúlveda (@Conejosepu) 29 octobre 2016