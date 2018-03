VIDÉO - Giroud, Payet et Digne s'éclatent devant le but

publié le 31/08/2016 à 12:06

L'heure de la rentrée a sonné pour les Bleus. Près de deux mois après la finale de l'Euro 2016 perdue face au Portugal, la sélection de Didier Deschamps se rend en Italie jeudi 1er septembre (21h). Après ce match amical de reprise et de prestige, il sera temps de replonger dans la compétition, avec le début des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018. Le parcours vers la Russie commence en Biélorussie, mardi 6 septembre (20h45).



Réunis à Clairefontaine depuis lundi 29 août, les 23 joueurs retenus n'ont pas tous effectué le même programme à la fin de la séance du premier entraînement. Moussa Sissoko, Lucas Digne, Olivier Giroud, Blaise Matuidi et Dimitri Payet, qui n'ont pas été beaucoup utilisés en clubs depuis le début de saison, ont effectué une opposition sur un petit périmètre qui a permis d'observer l'explosivité de Payet, la justesse de Giroud, la bonne humeur de Digne.

Alphonse Aréola a lui eu droit à une séance individualisée avant d'occuper les cages pour une séance devant un "grand" but but avec les mêmes joueurs. Laurent Koscielny et Steve Mandanda ont, eux, rapidement écourté la séance. Les 15 autres ont fait un footing d'une vingtaine de minutes avant une séance d'étirements.

Les 23 joueurs retenus pour Italie-France et Biélorussie-France :

Gardiens : Alphonse Areola (Paris SG), Benoît Costil (Rennes), Steve Mandanda (Crystal Palace/ANG)



Défenseurs : Sébastien Corchia (Lille), Lucas Digne (Barcelone/ESP), Laurent Koscielny (Arsenal/ANG), Layvin Kurzawa (Paris SG), Adil Rami (Séville/ESP), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (Barcelone/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea/ANG), Geoffrey Kondogbia (Inter Milan/ITA), Blaise Matuidi (Paris SG), Dimitri Payet (West Ham/ENG), Paul Pogba (Manchester United/ANG), Moussa Sissoko (Newcastle/ANG)

Attaquants : Ousmane Dembélé (Dortmund/ALL), Kevin Gameiro (Atletico de Madrid/ESP), André-Pierre Gignac (Tigres de Monterrey/MEX), Olivier Giroud (Arsenal/ANG), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ANG)

Le calendrier de l'équipe de France :

Jeudi 1er septembre : Italie - France à 21h à Bari (amical)

Mardi 6 septembre : Biélorussie - France à 20h45 à Borisov (éliminatoires Mondial 2018)

Vendredi 7 octobre : France - Bulgarie à 20h45 à Saint-Denis (éliminatoires Mondial 2018)

Lundi 10 octobre : Pays-Bas - France à 20h45 (éliminatoires Mondial 2018)

Vendredi 11 novembre : France - Suède à 20h45 (éliminatoires Mondial 2018)

Samedi 25 mars 2017 : Luxembourg - France à 20h45 (éliminatoires Mondial 2018)

Vendredi 9 juin 2017 : Suède - France à 20h45 (éliminatoires Mondial 2018)

Mardi 13 juin 2017 : France - Angleterre au Stade de France (amical)

Jeudi 31 août 2017 : France - Pays-Bas à 20h45 (éliminatoires Mondial 2018)

Dimanche 3 septembre 2017 : France - Luxembourg à 20h45 (éliminatoires Mondial 2018)

Samedi 7 octobre 2017 : Bulgarie - France à 20h45 (éliminatoires Mondial 2018)

Mardi 10 octobre 2017 : France - Biélorussie à 20h45 (éliminatoires Mondial 2018)