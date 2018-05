publié le 01/05/2018 à 13:16

Ligue des champions, Europa League, Ligue 1... Comme chaque année, les matches s'enchaînent avec l'arrivée des beaux jours - pas pour tout le monde en permanence, certes. Avril et mai sont les mois des rendez-vous qui comptent, ceux qui nourrissent les rêves de sacres, de grands soirs, dans le meilleur des cas, sont source de frustration a contrario.



Après 11 années de désillusion plus ou moins prématurées, le Real Madrid et ses supporters n'ont laissé quasiment que des miettes aux autres en Ligue des champions ces quatre dernières saisons. Vainqueur en 2014, il a repris la couronne au FC Barcelone en 2016 et 2017. En 2018, voilà le club le plus titré dans l'histoire, et de loin (12 fois), aux portes d'une 3e finale de rang, du jamais vu depuis le Bayern Munich entre 1974 et 1976 (trois titres).

Le club allemand peut-il empêcher son rival espagnol de se rendre à Kiev le samedi 26 mai ? Battu 2-1 sur sa pelouse au match aller alors qu'il menait 1-0, il part en ballottage très nettement défavorable, mardi 1er mai (20h45). Mais la Juventus Turin a prouvé en quart qu'il était possible de bouger le Real à Santiago Bernabeu (victoire 1-3 au retour après le 0-3 de l'aller).

C8 s'offre une demie avant la finale

Pour vivre à la télévision la joute entre Cristiano Ronaldo et Franck Ribéry, Marcelo et Robert Lewandowski... il faut comme il y à six jours être abonné à beIN Sports, diffuseur exclusif, où se rendre dans un lieu qui y est. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez suivre ce Real-Bayern en direct commenté sur RTL.fr, qui vous proposera aussi les buts en vidéos.



Même chose pour l'autre demi-finale retour de cette édition, AS Rome-Liverpool, mercredi 2 mai (20h45). À la télévision, deux chaînes proposent la deuxième manche, huit jours après 90 minutes de grand spectacle (5-2 pour les Reds) : Canal+ et sa petite sœur de la TNT, C8. Cette dernière retransmet habituellement des matches seulement en différé vers minuit. Elle diffusera également la finale du samedi 26 mai.