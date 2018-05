publié le 04/05/2018 à 12:36

Son retour, maintes fois annoncé, était espéré par tous les supporters parisiens. C'est désormais officiel, la star brésilienne Neymar, joueur vedette du PSG est arrivé en France, après des mois de convalescence au Brésil, depuis son opération au pied droit début mars. Il a atterri à l'aéroport du Bourget ce vendredi 4 mai à la mi-journée.



Blessé le 25 février dernier lors du choc contre l'Olympique de Marseille, la star brésilienne, initialement attendue vendredi matin sur un vol Air France, a finalement atterri à bord d'un avion privé. Jogging et casquette noirs, tennis blanches, les mains dans les poches, la star de la Seleçao est apparue sans béquilles sur le tarmac.

La poursuite de la convalescence de Neymar à Paris est forte en symboles pour le PSG, qui veut montrer que le Brésilien est à fond derrière le club, après une première saison ternie par sa blessure, la déception de l'élimination dès les 8e de finale de Ligue des champions et la querelle entre le Brésilien et son coéquipier Edinson Cavani pour tirer les penalties.

À Paris, le Brésilien ne prendra aucun risque

Le joueur de 26 ans a été opéré d'une fracture d'un os du pied droit le 3 mars au Brésil par le médecin de la sélection Rodrigo Lasmar, qui estimait alors que la star serait indisponible entre "deux mois et demi et trois mois" et donc que sa saison avec le PSG était terminée. Depuis, l'attaquant se remettait de son opération dans sa luxueuse résidence sur le littoral de Rio de Janeiro, avec quelques sorties ou parties de poker de temps à autre.



À Paris, l'international brésilien ne prendra aucun risque pour ne pas rater son objectif : participer au Mondial en Russie. Il va donc poursuivre son "programme de reprise" et passer des tests médicaux et physiques, sous le contrôle du médecin du PSG, Eric Rolland, et du docteur Lasmar.