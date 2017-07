publié le 14/07/2017 à 23:30

Il était revenu de vacances en forme, déterminé et physiquement affûté, avec pour objectif de séduire son coach et de gagner sa place de titulaire au sein du PSG. Mais rien n’y fait. Tout comme son coéquipier Grzegorz Krychowiak, Hatem Ben Arfa n’a pas été retenu par Unai Emery pour participer à la tournée du PSG aux États-Unis du 15 au 26 juillet.



Habitué des coups d’éclats médiatiques, l'international français a réagi sur son compte Instagram en mettant en scène une citation de Martin Luther-King : "Une injustice où qu'elle soit est une menace pour la justice partout." On devine que le milieu offensif n’apprécie pas vraiment le sort qui lui est réservé. Il avait cependant disputé une mi-temps avec ses coéquipiers lors du premier match amical de la saison du club parisien face au club voisin du Paris FC.

Pendant que le joueur s’entraînera au Camps des Loges, les hommes d'Unai Emery affronteront l'AS Rome (le 19 juillet à Detroit), Tottenham (le 22 à Orlando) et la Juventus (le 26 à Miami).