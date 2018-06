publié le 11/06/2018 à 20:36

Un papa footballeur, ce sport moteur de sa vie... Pascal Dupraz se livre à une leçon de leadership et de vie ce lundi 11 juin. L'entraîneur de football publie un livre avec l'entrepreneur Frédéric Rey-Millet chez les éditions Alisio : "Une saison avec Pascal Dupraz - Leçons de leadership".



Il s'agit d'une sorte de journal de bord de sa saison à la tête du Toulouse Football club, interrompue en janvier à cause des mauvais résultats du club et d'un problème de santé de l’entraîneur. Ce livre n'est pas une autobiographie classique. "En écrire une alors que je suis un modeste entraîneur, ça aurait voulu dire que je voulais plagier Mourinho ou Ferguson et ça n'aurait intéressé personne, développe Pascal Dupraz. Je me suis donc penché sur le leadership, sur le management d'un groupe, et ça peut être transposé au monde de l'entreprise".

Dans ce livre, l’entraîneur se confie énormément et derrière la grande gueule, on découvre un homme extrêmement sensible. "Le costume d’entraîneur vous empêche de montrer vos doutes, vos craintes, vos faiblesses. Mais l'être humain en a et jusqu'à preuve du contraire, je suis un homme, donc j'ai aussi mes faiblesses", souffle Pascal Dupraz.

À part la passion, le respect et une relation intense avec les joueurs, comment résumer la méthode Dupraz ? "Déjà, il s'agit de bien appréhender son métier, donc de fixer un cadre où tout le monde se reconnait. Puis, ensuite, ce qui m'importe c'est (...) d'être optimiste et de travailler plus que de raison. Surtout, la bonne entente est indispensable dès lors qu'il s'agit d'un collectif, répond l'entraîneur. Je ne pense pas qu'il y ait un seul entraîneur qui puisse se départir de son rôle initial d’éducateur".



Un éducateur qui souligne le "sacré tempérament" des footballeurs, et profite de son intervention sur RTL pour leur "rendre hommage". Mais les joueurs ne sont pas les seuls avec lesquels Pascal Dupraz a développé une relation privilégiée.



Entre 1991 et 2011, il a managé des équipes au sein du Haut comité aux réfugiés des Nations-Unies, et a travaillé auprès de migrants. "C'est une belle expérience, une expérience de vie (...). Être au service des gens, des réfugiés, ça m'a appris certaines vertus et ça m'a permis de comprendre que j'ai beaucoup de chance", conclut Pascal Dupraz, ému.