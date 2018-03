publié le 30/06/2016 à 12:19

James Rodriguez sera-t-il la recrue phare du mercato parisien ? C'est une possibilité envisagée du côté du Real Madrid. Le milieu de terrain colombien se serait entretenu avec son entraîneur Zinedine Zidane et aurait obtenu un bon de sortie de la part de son club. Selon El Confidencial, l'ancien monégasque, remplaçant de luxe du trio Kroos-Modric-Casemiro, voudrait rejoindre un club dans lequel il aurait plus de temps de jeu. Il serait par ailleurs attiré par le projet parisien avec Unaï Emery à sa tête. Le Paris Saint-Germain serait prêt à formuler une offre à hauteur de 65 millions d'euros mais devra faire face à une forte concurrence. Manchester United et Chelsea sont à l'affût pour récupérer le milieu de terrain madrilène pour lequel la Maison Blanche espère récupérer une somme supérieure à 70 millions d'euros.



Autre arrivée, celle d'Hatem Ben Arfa. Le transfert de l'ancien niçois a connu un revirement de situation. Attendu à Séville pour signer son contrat, l'international français aurait reçu un appel téléphonique décisif du nouvel entraîneur du PSG, Unaï Emery. Un coup de fil qui aurait convaincu l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais de rejoindre la capitale, où il est attendu dans les jours à venir.

Des cadres du PSG sur le départ

L'arrivée d'Unaï Emery pourrait provoquer des changements chez les titulaires. Selon L'Équipe, Blaise Matuidi et David Luiz, tous deux indiscutables sous la houlette de Laurent Blanc, ne seraient pas retenus en cas d'offre conséquente. Le 4-2-3-1 prôné par l'entraîneur basque ne laisse beaucoup de place au milieu de terrain. Avec l'arrivée possible de Grzegorz Krychowiak, l'entrejeu parisien va se boucher davantage et Matuidi serait celui qui présente le profil le moins adapté au système de jeu d'Emery.

David Luiz pourrait suivre le même chemin. Le défenseur central, victimes de déconcentrations chroniques en fin de saison, n'aurait pas convaincu son nouvel entraîneur. Ce dernier préférerait aligner une défense centrale Marquinhos-Thiago Silva.

Umtiti officiellement au Barça

Le FC Barcelone l'a annoncé via son président Josep Bartomeu, le Lyonnais Samuel Umtiti va rejoindre le Barça moyennant une somme de 25 millions d'euros sans bonus. La durée de son contrat n'a pas été communiquée. À 22 ans, l'ancien lyonnais franchit un cap important dans sa carrière.

¿ @jmbartomeu: "Barça have come to an agreement with Olympique Lyonnais for Umtiti for 25 million Euros" #FCBlive pic.twitter.com/0j8yq9Px3W — FC Barcelona (@FCBarcelona) 30 juin 2016

Mandanda rejoint l'Angleterre

C'est officiel. Steve Mandanda, le portier de l'équipe de France, quitte l'Olympique de Marseille et rejoint Crystal Palace en Angleterre. Mandanda a passé avec succès sa visite médicale à Clairefontainte avant de signer son contrat dont la durée n'est pas encore connue. Le club phocéen est tombé d'accord avec son homologue de Premier League pour un transfert s'élevant à deux millions d'euros.

Le Real Madrid à l'attaque

Son interdiction de recrutement suspendue, le Real Madrid est sur tous les fronts. Dans son envie de renouvellement de l'effectif, Zinedine Zidane aurait fait de l'arrivée du latéral gauche du Bayern Munich, David Alaba, une priorité. Après voir vu une première offre de 50 millions d'euros refusée par les Bavarois, le club de Florentino Perez serait revenu à la charge. Selon le quotidien espagnol AS, le Real Madrid aurait proposé la somme de 65 millions d'euros pour convaincre les dirigeants bavarois de lâcher leur pépite autrichienne. Le club munichois ne semble pas enclin à laisser partir son joueur de 24 ans.



L'autre cible, cette fois-ci offensive, serait Eden Hazard. Selon le Daily Mirror, le Real Madrid serait prêt à poser 90 millions d'euros sur la table pour voir l'ailier belge signer dans la capitale espagnole. En cas de refus de Chelsea, les Madrilènes pourraient inclure Alvaro Morata pour conclure la transaction.

Un buteur attendu à l'Atletico

Le rival madrilène ne compte pas rester inactif et souhaiterait renforcer son attaque. Selon le journal Marca, les Colchoneros auraient ciblé trois joueurs pour compléter leur secteur offensif : Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), Diego Costa (Chelsea) et Gonzalo Higuain (Naples). L'international argentin, sur le départ, serait même la priorité de Diego Simeone, selon le Corriere Dello Sport, et entrerait dans le budget de 60 millions d'euros réservé à une recrue offensive.