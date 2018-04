publié le 01/04/2018 à 20:15

Certains supporters lyonnais ont probablement jubilé lorsque le Dijonnais Kwon Chang-hoon a égalisé face à l'OM (73e), samedi 31 mars en fin d'après-midi. Mais Marseille s'est finalement imposé en Bourgogne, reprenant 5 longueurs d'avance à la 3e place. C'est désormais au tour de l'OL de répondre.



Pour ne pas gâcher le bénéfice de leur victoire à l'arrachée au Vélodrome deux semaines plus tôt (2-3), les hommes de Bruno Génésio doivent s'imposer face à des Toulousains aux portes de la zone rouge mais capables récemment d'accrocher Monaco (3-3) et de longtemps tenir tête au PSG (0-1) et à Marseille (1-2).

Problème, l'OL doit se passer de son avant-centre Mariano Diaz et de son meneur de jeu Nabil Fekir. Le premier est suspendu, le second est en phase de réathlétisation après avoir subi une arthroscopie du genou droit. Côté toulousain, manquent à l'appel l'attaquant Andy Delort, embêté par un kyste au genou droit et le défenseur Steeve Yago, suspendu.