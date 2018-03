publié le 25/07/2016 à 17:20

Les Bleuets, sous l'aile de leur entraîneur, Ludovic Batelli, ont fait sensation durant tout l'Euro -19 ans, qu'ils ont remporté en battant l'Italie (4-0). La plupart des joueurs de l'équipe de France disposent d'un contrat professionnel avec leur club - les autres sont encore en centre de formation. Le meilleur buteur de la compétition, Jean-Kévin Augustin (6 buts), fait partie de l'effectif professionnel du Paris Saint-Germain. S'il a peu joué la saison passée (17 matchs, 1 but), il pourrait apparaître plus souvent sur le terrain lors de la saison à venir.





Kylian Mbappe Lottin a également brillé durant cet Euro et se place au deuxième rang des meilleurs derrière le Parisien. Joueur à l'AS Monaco, le jeune homme de 17 ans a été titulaire 2 fois au cours de la saison dernière et a totalisé 288 minutes de jeu (11 matchs) sous les couleurs monégasques. Il se peut qu'il bénéficie lui aussi d'un temps de jeu plus important dans les mois à venir.

Ludovic Blas en confiance

Lors de la saison 2015-2016, Ludovic Blas (Guingamp) a joué 14 matchs, dont 6 en tant que titulaire. Impliqué sur plusieurs buts durant cet Euro 2016, le milieu de terrain des Bleus a été très performant et a fait l'étalage de sa technique. Il pourrait fouler les pelouses du Roudourou de manière un peu plus répétée lors de la saison 2016-2017.

Le Niçois Olivier Boscagli et le Toulousain Issa Diop étaient de la partie

Titulaire 8 fois cette saison avec l'OGC Nice, Olivier Boscagli a également prouvé son importance lors de cet Euro -19 ans. Il a notamment remplacé Jérôme Onguéné, suspendu contre le Portugal, et a démarré aux côtés du Toulousain, Issa Diop, qui a déjà sa place dans l'équipe professionnelle du TFC. Il a en effet été titulaire à 21 reprises durant la saison 2015-2016 et a gagné en technicité et prises d'initiatives durant cet Euro.