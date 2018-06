publié le 01/06/2018 à 07:55

Les spéculations vont bon train sur l'avenir de Zinédine Zidane. Depuis hier et l'annonce surprise de son départ du Real, tout le monde y va de son petit commentaire, y compris aux plus hauts sommets de l'État. Pour Emmanuel Macron, oui Zizou à un rôle à jouer. "Je souhaite qu’il puisse jouer un rôle pour le pays".



Forcément on pense à l'Équipe de France. Didier Deschamps l'a d'ailleurs lui-même reconnu hier. "Certainement, il sera à un moment sélectionneur. Quand ? Je ne peux pas le dire, mais ça me semble logique. Ça arrivera quand ça arrivera", a lancé le sélectionneur des Bleus.

Pour l'heure, Deschamps se dit concentré sur son objectif : la Coupe du Monde, qui débute dans deux semaines tout juste. Ce soir, l'Équipe de France affronte l'Italie, deuxième match de préparation à vivre bien sûr sur RTL.

À écouter également dans ce journal :

Faits divers - La petite Maëlys n'a vraisemblablement pas été violée, selon un rapport d'experts que RTL a pu consulter. Par ailleurs, c'est bien un coup au visage qui aurait provoqué son décès.



Justice - Le bijoutier niçois qui avait abattu un braqueur en 2013 a été condamné à 5 ans de prison avec sursis.



Politique - C'est aujourd'hui que le Front national change de nom pour devenir le Rassemblement national.