publié le 14/06/2018 à 07:30

32 nations dans les starting blocks. Sous les yeux de Vladimir Poutine et du président de la FIFA, Gianni Infantino, la Russie a sorti le grand jeu à quelques heures de la cérémonie d'ouverture, cet après-midi au stade Loujniki, où les Russes affronteront dans la foulée l’Arabie Saoudite.



Le Mondial de football est un des programmes les plus suivis au niveau planétaire et en France. On estime à 300.000 le nombre de téléviseurs qui se sont vendus pour ce Mondial dans le pays et des millions de personnes vont suivre les Bleus. Un Mondial de foot, c'est souvent le moment de changer d'écran.

Les Bleus entreront dans la danse samedi contre l’Australie. Kylian Mbappé est notamment remis de sa petite blessure.

À écouter également dans ce journal :

Diplomatie : Emmanuel Macron avait dénoncé "le cynisme et l'irresponsabilité" du gouvernement de Giuseppe Conte qui a refusé d'accueillir les bateaux de migrants Aquarius. Le navire est en route vers l'Espagne. Le Premier Ministre italien pourrait annuler son rendez-vous demain à l'Elysée.



International : une vidéo de l'otage française enlevée au Mali fin 2016, Sophie Pétronin, a été publiée par ses ravisseurs. Elle s'adresse à son fils, mais aussi à Emmanuel Macron. L'enlèvement de cette humanitaire de 75 ans a été revendiqué par un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda.



Fait divers : La mère de famille de Limonest, près de Lyon, a été mise en examen pour assassinats et placée en détention provisoire. Ses 2 filles de 3 et 5 ans avaient été retrouvées mortes dans leur lit dimanche soir dans les appartements. Elle nie toute responsabilité mais ses propos sont jugés "peu cohérents".