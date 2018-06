Coupe du Monde 2018 : à quoi ressemble la fan-zone à Moscou ?

publié le 14/06/2018 à 05:40

La planète foot se met à l'heure russe. La Coupe du Monde de football débute ce jeudi 14 juin dans l'après-midi à Moscou. Le premier match, Russie-Arabie Saoudite, aura lieu à 17 heures juste après la cérémonie d'ouverture.



Les déçus qui n'ont pas trouvé de billets pour assister aux matches pourront se consoler en les suivant depuis l'immense fan zone située au cœur de la capitale russe. Installée à 300 mètres du campus, ce qui déplaît fortement aux étudiants, la Fifa Fan Fest peut accueillir jusqu'à 25.000 personnes.

"La fan zone fait 60.000 personnes. On a mis une grande scène en dessous de l’écran géant de 144m² pour les concerts entre les matches. En tout, on a 9 écrans géant pour ne rien rater", précise Stanislas Vlatechev, l'un des organisateurs.

Terrains de foot gonflables, maillots de foot de toutes les équipes engagées dans la compétition à vendre... L'endroit est parfait pour ceux qui ne peuvent pas franchir les portes des stades. "Il y a beaucoup de place, je ne suis pas coincé au milieu de la foule ! Moi je vais venir voir les matchs ici", s’enthousiasme Tim, qui du haut de ses 13 ans est trop jeune pour aller au stade tout seul.



La sécurité est maximale dans la fan zone avec portiques à l’entrée et autour, un rayon de 2 kilomètres interdit à la circulation. Mais ça, dès le premier but cet après-midi, on l’espère, les 25.000 spectateurs vont vite l’oublier.