et La rédaction numérique de RTL

publié le 16/06/2018 à 19:40

La promesse de l'attaque flamboyante portée par la jeunesse du trio Dembélé-Griezmann-Mbappé n'a pas vraiment été au rendez-vous ce samedi 16 juin. Peu de fulgurances offensives et des combinaisons difficiles.



Mais pour Didier Deschamps, l'inexpérience des joueurs n'est pas en cause. "On n'a pas mis la vitesse, il a manqué du liant dans notre dimension offensive. Les transmissions, les courses, les prises de balles... ça a été compliqué", a analysé le sélectionneur des Bleus après le match.

Pour autant, rien ne garantit un changement de composition pour le match face au Pérou, malgré les bonnes entrées des remplaçants : Giroud, Matuidi et Fékir. "Je suis très satisfait de ce qu'ont fait les trois entrants. Ça doit être comme ça à chaque fois. Je mettrais un onze face au Pérou qui ne sera peut-être pas le même, mais l'attitude doit être celle-là", estime Didier Deschamps. Persévérer avec les jeunes pour trouver des automatismes ou revenir à d'anciens schémas avec des Bleus plus expérimentés ? Ce sera au champion du monde 1998 de trancher.



À écouter également dans ce journal :

Rubgy - Nouvelle défaite pour le XV de France face à la Nouvelle-Zélande, 26-13.



Aquarius - L'Espagne a annoncé ce matin que des migrants de L'Aquarius seraient accueillis en France. Ils débarqueront à Valence ce dimanche 17 juin.



Afghanistan - 20 personnes ont été tuées par un kamikaze qui s'est fait exploser au milieu d'une foule qui célébrait précisément un cessez-le-feu entre Talibans et force de sécurité, à l'occasion de la fin du Ramadan.



Grève SNCF - 2 TGV sur 3 circuleront dimanche 17 juin dans le cadre du 16e épisode de grève à la SNCF. Sont également prévus 3 Transiliens sur 5 , 2 Intercités sur 5 et 3 trains internationaux sur 4.