publié le 17/03/2018 à 21:22

Ce samedi 17 mars, Pascal Praud était entouré d'Érik Bilderman, de L'Équipe, de Raymond Abou, de Hervé Penot, de L'Équipe également, d'Éric Silvestro, de RTL et de Christophe Dominici pour parler rugby.



Dès le début de l'émission, Pascal Praud s'interroge. "Le dégagisme peut-il frapper le monde du foot ?", demande-t-il in limine à l'antenne, en évoquant le cas de Jean-Michel Aulas, indéboulonnable président de l'Olympique lyonnais depuis près de 31 ans.

Pour Pascal Praud, "on a aujourd'hui le sentiment qu'on est à la fin d'un modèle", ce qui pourrait justifier son départ de la direction du club lyonnais. Une opinion que ne partage pas Hervé Penot. "On est dans un creux sportif, pas la fin d'un modèle."

"Quand tu présides un club depuis 31 ans, tu es quand même plus proche de la sortie que de l'entrée", réplique Pascal Praud. "Il fonctionne, ce modèle", estime pour sa part le journaliste Éric Silvestro, même s'il fustige les leçons de morale et de football professées par par Jean-Michel Aulas.



