publié le 27/07/2016 à 18:28

Le successeur de Sepp Blatter à la FIFA, Gianni Infantino, voudrait qu'à partir de la Coupe du Monde 2026, le tournoi se fasse avec 40 équipes, c'est-à-dire huit de plus que ce qu'on l'on a l'habitude de connaître. Selon L'Équipe, l'Italo-suisse en a fait sa priorité depuis son élection en février dernier. Rappelons que lors de la création de la Coupe du Monde en 1930, on ne comptait que 13 équipes dans le tournoi.



Il précise d'ailleurs son souhait en déclarant qu'il souhaiterait voir deux équipes africaines de plus (ce qui ferait sept équipes africaines au total) : "Je pense que cela nous apportera encore plus de supporters. La Coupe du monde, c'est plus qu'un événement sportif, c'est un phénomène social. Si un pays, novice, intègre le plateau de la Coupe du monde, cela veut dire autant de supporters en plus, de la grand-mère au petit enfant. Cela permettrait de toucher plus de régions et de communautés", avait défendu l'Italien dans un entretien accordé au quotidien allemand Bild.

Si cette règle des 40 équipes est adoptée, le championnat durera forcément plus longtemps et les modalités de qualifications en matchs à élimination directe forcément plus complexes. Tout reste à définir pour les dirigeants de la FIFA qui veulent également permettre à des femmes d'arbitrer les matchs lors de la mise en place de cette nouvelle réforme.