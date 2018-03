Ligue 1 : Le PSG corrige Bordeaux au Parc des Princes (6-2)

publié le 30/09/2017 à 16:15

Impérial en milieu de semaine face au Bayern Munich en Ligue des champions (3-0), le PSG ne s'est pas relâché ce samedi 30 septembre pour accueillir les Girondins de Bordeaux. Pour l'occasion, les Bordelais ont aligné leur équipe type et tentent de dérouler leur football. Rapidement, ils sont pris d'assaut par une équipe parisienne largement remaniée depuis la victoire face au Bayern, à l’exception de son redoutable trio d'attaque Mbappé, Cavani, Neymar.



Le Brésilien va rapidement ouvrir le bal en inscrivant un splendide coup-franc (5e) qu'il a obtenu peu après le coup d'envoi. Quelques instants après, il lance en profondeur Cavani pour le but du break (11e). Sur une nouvelle offensive, Yuri Berchiche centre pour Thomas Meunier, seul de l'autre côté de la surface de réparation. Le Belge ne se fait pas prier et aligne Benoit Costil (22e). Au bout d'une vingtaine de minutes, le PSG mène déjà de trois buts face à des Bordelais assommés par le festival offensif parisien.

Draxler se régale enfin

Forts de leur avantages, les hommes d'Unaï Emery vont peu à peu se relâcher et laisser à leurs adversaires des opportunités. À la demi-heure de jeu, De Preville profite d'un corner mal repoussé pour servir Younousse Sankharé sur un plateau (31e). Une piqûre de rappel pour les Parisiens qui recreusent l'écart avant la pause. Après une main d'Otavio dans la surface bordelaise, Neymar lève un suspens intenable, en s'avançant vers le point de penalty pour s'offrir un nouveau doublé. Le PSG va clore cette première période par une action sublime : d'une superbe louche Mbappé sert Draxler dans la surface qui envoie un modèle de reprise de volée dans les buts de Costil (45e).

En seconde mi-temps, le PSG s'amuse avec le ballon. Rapidement Jocelyn Gouvernec décide de sortir Nicolas De Preville pour Alexandre Mendy pour tenter de relancer son équipe, mais Paris semble intouchable. Draxler, très en forme sur la pelouse du Parc des Princes, lance parfaitement Mbappé côté droit qui inscrit un but sur une frappe croisée (58e). Le penalty concédé en fin de match par Thomas Meunier et convertit dans la foulée par Malcom (90e) ne gâchera pas la fête. Avant une nouvelle tête internationale, le Paris Saint-Germain commence déjà à prendre le large en tête du classement.