publié le 05/03/2017 à 21:08

L'équation est simple. Avant la dernière rencontre de cette 28e journée de Ligue 1 entre Monaco et Nantes (21h), les trois équipes de tête on exactement le même nombre de points (62). Le PSG a dominé Nancy, Nice l'a fait sur Dijon et si les Monégasques veulent se retrouver seul en tête de la Ligue 1, ils doivent l'emporter à leur tour.



Le rapport de forces semble déséquilibré mais deux tendances peuvent l'inverser. La faiblesse défensive de l'ASM et la nouvelle santé offensive des Canaris. Au-delà des trois buts encaissés en milieu de semaine à Marseille (3-4, en huitième de finale de Coupe de France), Monaco ne possède que la 4e défense du championnat. Rien d'alarmant mais son dernier clean-sheet date de la réception de Metz (5-0, le 11 février), soit quatre rencontres.

Le FC Nantes peut donc en profiter. C'est d'autant plus vrai que Nantes se déplace sans pression et avec des attaquants à nouveau productifs. Trois buts inscrits face à Marseille, trois face à Dijon, et deux à Bastia prouvent que Yacine Bammou et consorts marquent de nouveau. La charnière centrale monégasque Glik-Jemerson est de retour et Leonardo Jardim ne peut que s'en féliciter.

L1-28e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 3 mars :

Bordeaux - Lyon : 1-1



Samedi 4 mars :

PSG - Nancy : 1-0

Bastia - Saint-Étienne : 0-0

Montpellier - Guingamp : 1-1

Metz - Rennes : 1-1

Caen - Angers : 2-3

Dijon - Nice : 0-1



Dimanche 5 mars :

Lorient - Marseille : 1-4

Toulouse - Lille : 1-1

Monaco - Nantes